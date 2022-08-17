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Фаршированные лодочки из баклажанов: просто сами плывут в рот

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Рецепт блюда из баклажанов
Рецепт блюда из баклажанов

Как вкусно запечь баклажаны с курицей и грибами в духовке под румяной сырной корочкой.

В разгар овощного сезона успейте насладиться разнообразными вкусами и рецептами интересных блюд. Баклажан – прекрасный, простой и доступный овощ, который отлично сочетается со многими продуктами, очень полезный и быстро готовится.

"Телеграф" делится с вами рецептом, как можно приготовить баклажаны. Предлагаем нафаршировать их мясом, овощами и грибами – получается аппетитное и сытное летнее блюдо. Только не забудьте заранее вымочить его в соленой воде, чтобы убрать горечь, которая может испортить вкус блюда.

Чтобы приготовить фаршированные баклажанные лодочки, вам понадобится:

  • 300 г куриного фарша,
  • 4 баклажана,
  • 4 помидора,
  • 1 луковица,
  • 2 зубка чеснока,
  • 200 г шампиньонов,
  • зелень – базилик, укроп,
  • 2 ст. ложки растительного масла,
  • 100 г сыра,
  • 50 мл жирных сливок,
  • 0,5 ч. ложки сахара,
  • черный молотый перец по вкусу,
  • соль по вкусу.

Как приготовить лодочки из баклажанов – пошаговый рецепт:

  1. Баклажаны помойте, удалите хвостики и разрежьте пополам. Аккуратно вырежьте изнутри мякоть и порежьте ее кубиками, оставив у баклажанов верхнюю корочку примерно 1 см толщиной.
  2. Баклажанные лодочки и мякоть поместите в подсоленную воду и оставь на полчаса, чтобы ушла горечь, затем смойте соль.
  3. Лодочки выложите на противень, смажьте маслом и запекайте баклажаны в разогретой до 200°C духовке 15 минут.
  4. Мелко покрошите лук и зелень. Измельчите чеснок.
  5. Пробланшируйте 2 минуты помидоры, очистите с них шкурку и мелко порежьте.
  6. Также порежьте шампиньоны.
  7. Обжарьте лук на растительном масле 5 минут, добавьте грибы и готовьте, пока не выпарится жидкость.
  8. Затем добавьте на сковороду баклажанную мякоть и, помешивая, обжарьте еще 5 минут. В конце добавьте помидоры, чеснок, зелень, сахар, соль, перец, перемешайте начинку и готовьте еще пару минут.
  9. Готовые овощи смешайте с куриным фаршем и выложите начинку в баклажанные лодочки. Сверху каждый баклажан полейте сливками и потрите сыр.
  10. Запекайте баклажаны в духовке, разогретой до 180°C, 30-40 минут. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Баклажан