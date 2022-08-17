Фаршированные лодочки из баклажанов: просто сами плывут в рот

Как вкусно запечь баклажаны с курицей и грибами в духовке под румяной сырной корочкой.

В разгар овощного сезона успейте насладиться разнообразными вкусами и рецептами интересных блюд. Баклажан – прекрасный, простой и доступный овощ, который отлично сочетается со многими продуктами, очень полезный и быстро готовится.

"Телеграф" делится с вами рецептом, как можно приготовить баклажаны. Предлагаем нафаршировать их мясом, овощами и грибами – получается аппетитное и сытное летнее блюдо. Только не забудьте заранее вымочить его в соленой воде, чтобы убрать горечь, которая может испортить вкус блюда.

Чтобы приготовить фаршированные баклажанные лодочки, вам понадобится:

300 г куриного фарша,

4 баклажана,

4 помидора,

1 луковица,

2 зубка чеснока,

200 г шампиньонов,

зелень – базилик, укроп,

2 ст. ложки растительного масла,

100 г сыра,

50 мл жирных сливок,

0,5 ч. ложки сахара,

черный молотый перец по вкусу,

соль по вкусу.

Как приготовить лодочки из баклажанов – пошаговый рецепт:

Баклажаны помойте, удалите хвостики и разрежьте пополам. Аккуратно вырежьте изнутри мякоть и порежьте ее кубиками, оставив у баклажанов верхнюю корочку примерно 1 см толщиной. Баклажанные лодочки и мякоть поместите в подсоленную воду и оставь на полчаса, чтобы ушла горечь, затем смойте соль. Лодочки выложите на противень, смажьте маслом и запекайте баклажаны в разогретой до 200°C духовке 15 минут. Мелко покрошите лук и зелень. Измельчите чеснок. Пробланшируйте 2 минуты помидоры, очистите с них шкурку и мелко порежьте. Также порежьте шампиньоны. Обжарьте лук на растительном масле 5 минут, добавьте грибы и готовьте, пока не выпарится жидкость. Затем добавьте на сковороду баклажанную мякоть и, помешивая, обжарьте еще 5 минут. В конце добавьте помидоры, чеснок, зелень, сахар, соль, перец, перемешайте начинку и готовьте еще пару минут. Готовые овощи смешайте с куриным фаршем и выложите начинку в баклажанные лодочки. Сверху каждый баклажан полейте сливками и потрите сыр. Запекайте баклажаны в духовке, разогретой до 180°C, 30-40 минут. Приятного аппетита!

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