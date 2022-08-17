Фаршированные лодочки из баклажанов: просто сами плывут в рот
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 30
Как вкусно запечь баклажаны с курицей и грибами в духовке под румяной сырной корочкой.
В разгар овощного сезона успейте насладиться разнообразными вкусами и рецептами интересных блюд. Баклажан – прекрасный, простой и доступный овощ, который отлично сочетается со многими продуктами, очень полезный и быстро готовится.
"Телеграф" делится с вами рецептом, как можно приготовить баклажаны. Предлагаем нафаршировать их мясом, овощами и грибами – получается аппетитное и сытное летнее блюдо. Только не забудьте заранее вымочить его в соленой воде, чтобы убрать горечь, которая может испортить вкус блюда.
Чтобы приготовить фаршированные баклажанные лодочки, вам понадобится:
- 300 г куриного фарша,
- 4 баклажана,
- 4 помидора,
- 1 луковица,
- 2 зубка чеснока,
- 200 г шампиньонов,
- зелень – базилик, укроп,
- 2 ст. ложки растительного масла,
- 100 г сыра,
- 50 мл жирных сливок,
- 0,5 ч. ложки сахара,
- черный молотый перец по вкусу,
- соль по вкусу.
Как приготовить лодочки из баклажанов – пошаговый рецепт:
- Баклажаны помойте, удалите хвостики и разрежьте пополам. Аккуратно вырежьте изнутри мякоть и порежьте ее кубиками, оставив у баклажанов верхнюю корочку примерно 1 см толщиной.
- Баклажанные лодочки и мякоть поместите в подсоленную воду и оставь на полчаса, чтобы ушла горечь, затем смойте соль.
- Лодочки выложите на противень, смажьте маслом и запекайте баклажаны в разогретой до 200°C духовке 15 минут.
- Мелко покрошите лук и зелень. Измельчите чеснок.
- Пробланшируйте 2 минуты помидоры, очистите с них шкурку и мелко порежьте.
- Также порежьте шампиньоны.
- Обжарьте лук на растительном масле 5 минут, добавьте грибы и готовьте, пока не выпарится жидкость.
- Затем добавьте на сковороду баклажанную мякоть и, помешивая, обжарьте еще 5 минут. В конце добавьте помидоры, чеснок, зелень, сахар, соль, перец, перемешайте начинку и готовьте еще пару минут.
- Готовые овощи смешайте с куриным фаршем и выложите начинку в баклажанные лодочки. Сверху каждый баклажан полейте сливками и потрите сыр.
- Запекайте баклажаны в духовке, разогретой до 180°C, 30-40 минут. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков на зиму, по которому кабачки получаются ароматными и с хрустящей корочкой.