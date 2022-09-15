Зачем замачивать картошку перед жаркой: теперь вы часто будете так делать

Чтобы на жареной картошке была вкусная хрустящая корочка, воспользуйтесь простым советом.

Многие люди любят жареный картофель. Готовится он очень просто и быстро. Но вот по-настоящему вкусным получается не всегда.

Есть маленькая хитрость, которая позволит добиться от жареной картошки идеального вкуса – с ароматной хрустящей золотистой корочкой. Но для этого понадобится лишних полчаса.

Как сделать картошку еще вкуснее: лайфхак

Секрет правильного приготовления жареного картофеля кроется в крахмале. Именно он содержится в корнеплодах в большом количестве. В процессе жарки крахмал не дает образоваться аппетитной золотистой корочке, которая как раз и придает блюду нужный вкус.

Чтобы исправить ситуацию, картофель после чистки порежьте и замочите в воде на полчаса, а лучше на час. Таким образом вместе с соком из него выйдет крахмал. А готовая картошка получится намного вкуснее – с поджаристой хрустящей корочкой снаружи.

При желании в воду можно добавить любимые специи и чеснок – уже на этом этапе картофель напитается дополнительным ароматом.

Только после вымачивания обязательно обсушите картошку – на сковороду продукт должен попасть сухим. Для этого выложите ее на кухонное полотенце.

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