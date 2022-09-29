Как правильно хранить различные соусы, чтобы они не испортились

Срок хранения соусов в домашних условиях очень недолгий, но его можно продлить.

Без любимых соусов не обходятся многие блюда. Но не всегда у хозяек получается рассчитать и приготовить необходимое количество соуса. Обычно это делается с запасом, который затем остается.

Чтобы ничего не пропало, и никто не отравился, важно знать правила хранения приправ к блюдам. "Телеграф" расскажет вам о правильном сбережении разных соусов в домашних условиях. Имейте в виду, что большинство соусов не хранится долго.

Как хранить соусы дома

Холодные соусы, содержащие свежую зелень, а также соусы на основе сметаны и домашний майонез лучше готовить на один раз и не оставлять на длительное хранение.

Горячий соус перед подачей может оставаться в пригодном состоянии в течение 3-4 часов. Для этого такой соус оставляют на самом медленном огне на водяной бане не выше 85°С. Важно, чтобы он не кипел.

Горячие сливочные соусы и приправы, в составе которых есть яйца, важно не перегревать выше 65°С, иначе они рискуют расслоиться. Их можно держать 1,5 часа.

Для более длительного хранения соус следует поместить в стерильную стеклянную банку, плотно закрыть крышкой и поставить в холодильник. Он будет пригоден в течение суток.

Чтобы продлить срок хранения домашней заправки, в ее состав должны входить натуральные консерванты: лимон, уксус, горчица, соль, перец, хрен.

Соусы типа песто будут стоять в холодильнике до месяца, если их поверхность разровнять и покрыть слоем растительного масла.

Магазинные соусы желательно открывать непосредственно перед употреблением. Срок хранения открытой упаковки значительно сокращается.

Чтобы дольше сохранить свежеприготовленный домашний соус, его можно порционно расфасовать и заморозить. Срок хранения таким образом продлится до 3-4 месяцев.

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