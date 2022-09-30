Mac and cheese просто тают во рту

Что приготовить из обычных макаронных изделий? Наверняка, каждый из нас хотя бы раз в жизни задавался этим вопросом, ведь простые вареные макароны со временем надоедают, а вот приготовление их более оригинальным способом требует от нас воображения и больше времени.

Предлагаем нашим читателям приготовить макароны с сыром по-американски – Mac and cheese (Мак энд чиз). По словам фудблогерши Анны (anny.cooking), такое сытное и вкусное блюдо готовится всего 10 минут.

Как приготовить Мак энд чиз в домашних условиях

Ингредиенты на порцию для 2-х:

200 г макарон

30 г сливочного масла

1 ст.л. муки

250-300 мл молока

200 г твердого сыра (можно разные)

1/3 ч.л. соли, 1/2 ч.л. паприки, 1/2 ч.л. чеснока сухого

Приготовление:

Макароны отвариваем в подсоленной воде до готовности. Параллельно готовим соус. На умеренном огне растапливаем масло, добавляем муку, перемешиваем, постепенно вливаем молоко и доводим соус до загустения. Солим (если берете сыр Чеддер – можете дать буквально щепотку соли, потому что сам сыр достаточно соленый), добавляем паприку, сушеный чеснок, натертый сыр и провариваем вместе еще 2 минуты. Добавляем отварные сцеженные макароны, провариваем вместе еще одну минутку и вкушаем!

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