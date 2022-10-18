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Пирог с ароматом осени: рецепт ароматной выпечки со сливами без яиц (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Овсяный пирог готовится быстро и очень просто Новость обновлена 18 октября 2022, 13:00
Овсяный пирог готовится быстро и очень просто

Такой пирог не только очень вкусный, но и полезный.

Что может быть вкуснее к чаю, чем вкусный и ароматный пирог, особенно приготовленный своими руками. Ранее ми делились с вами рецептом вкуснейшей пышной шарлотки с яблоками, а теперь хотим порадовать вас пирогом со сливами, для которого не понадобятся яйца.

Рецепт этого сливового пирога мы подсмотрели в кулинарном блоге "Вкусно и Полезно" на ютуб. Отмечается, что такая выпечка готовиться очень просто и быстро, а по виду напоминает тертый пирог.

Овсяный пирог со сливами: рецепт

Ингредиенты:

Для начинки:

  • сливы – 400 г;
  • цедра лимона – 1 ч. л;
  • сахар — 20 г;
  • кукурузный крахмал — 25-30 г

Для теста:

  • овсяные хлопья – 100 г;
  • мука цельнозерновая пшеничная — 100 г;
  • сливочное масло – 100 г;
  • сахар — 50 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — 1 щепотка

Способ приготовления:

  1. Сначала приготовьте начинку. Нарежьте сливы небольшими кусочками, переложите в удобную емкость, добавьте сахар, крахмал, чтобы он впитал в себя лишний сок, а также лимонную цедру, которую при желании можно заменить любимыми специями (корица, кардамон, ваниль). Хорошо все перемешайте.
  2. После приготовьте тесто. Для этого возьмите крупные овсяные хлопья, цельнозерновую муку, сахар, разрыхлитель и соль. Все сыпучие ингредиенты хорошо перемешайте, а затем добавьте к ним размягченное масло, и хорошо все перетрите.
  3. Тесто разделите на 2 равные части и из одной из частей сформируйте основание пирога. Затем, повторно перемешав, выложите на основание начинку, а поверх нее распределите вторую половину теста в виде большой крошки, чтобы оно напоминало тертый пирог.
  4. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом идеальной шарлотки. А также мы писали, как приготовить изумительное тесто для вареников, чтобы они не разваливались при варке.

Теги:
#Рецепт #Сливовый пирог #Пирог #Выпечка