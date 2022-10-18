Пирог с ароматом осени: рецепт ароматной выпечки со сливами без яиц (видео)

Такой пирог не только очень вкусный, но и полезный.

Что может быть вкуснее к чаю, чем вкусный и ароматный пирог, особенно приготовленный своими руками. Ранее ми делились с вами рецептом вкуснейшей пышной шарлотки с яблоками, а теперь хотим порадовать вас пирогом со сливами, для которого не понадобятся яйца.

Рецепт этого сливового пирога мы подсмотрели в кулинарном блоге "Вкусно и Полезно" на ютуб. Отмечается, что такая выпечка готовиться очень просто и быстро, а по виду напоминает тертый пирог.

Овсяный пирог со сливами: рецепт

Ингредиенты:

Для начинки:

сливы – 400 г;

цедра лимона – 1 ч. л;

сахар — 20 г;

кукурузный крахмал — 25-30 г

Для теста:

овсяные хлопья – 100 г;

мука цельнозерновая пшеничная — 100 г;

сливочное масло – 100 г;

сахар — 50 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — 1 щепотка

Способ приготовления:

Сначала приготовьте начинку. Нарежьте сливы небольшими кусочками, переложите в удобную емкость, добавьте сахар, крахмал, чтобы он впитал в себя лишний сок, а также лимонную цедру, которую при желании можно заменить любимыми специями (корица, кардамон, ваниль). Хорошо все перемешайте. После приготовьте тесто. Для этого возьмите крупные овсяные хлопья, цельнозерновую муку, сахар, разрыхлитель и соль. Все сыпучие ингредиенты хорошо перемешайте, а затем добавьте к ним размягченное масло, и хорошо все перетрите. Тесто разделите на 2 равные части и из одной из частей сформируйте основание пирога. Затем, повторно перемешав, выложите на основание начинку, а поверх нее распределите вторую половину теста в виде большой крошки, чтобы оно напоминало тертый пирог. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом идеальной шарлотки. А также мы писали, как приготовить изумительное тесто для вареников, чтобы они не разваливались при варке.