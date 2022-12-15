Получается вкуснее любых магазинных соусов: простая заготовка песто по-украински (видео)

С таким соусом ваши блюда будут более изысканными

На зиму можно заготовить не только домашний кетчуп, а и вкусный итальянский соус песто. Этот соус обычно подают к пасте, равиоли, рису, а также он может быть отличной заправкой для различных салатов или насыщенным дополнением разных закусок. Приготовить песто легко в домашних условиях.

Рецепт соуса песто по-украински публикует фудблог chris__farm в Instagram. Заготовка делается очень просто и быстро, отлично хранится в холодном месте несколько месяцев. Аромат и вкус песто приятно поразит каждого, кто его попробует.

Ингредиенты:

два пучка базилика (примерно 100 г)

100 г грецких орехов

5 зубчиков чеснока

2 ст. л. соли

растительное масло

Способ приготовления:

Измельчить базилик, орехи и чеснок с помощью блендера. Посолить. Перемешать. Разложить по баночкам. Сверху на 1-1,5 см залить растительным маслом. Закрыть крышкой и поставить в холодильник. В таком состоянии хранится 3 месяца. Следите за тем, чтобы сверху всегда было растительное масло: оно служит барьером от воздуха и не дает соусу скиснуть. Также эту смесь можно разложить по формочкам для льда и хранить в морозилке.

Ранее "Телеграф" рассказывал рецепт острого соуса, который по вкусу не уступает васаби. А также мы писали, из чего приготовить отличный домашний соус к мясу.