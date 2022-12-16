Суперзаготовка, которая спасет ваши блюда во время блэкаута: идеально для борща
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Имейте всегда под рукой замороженные заготовки
Овощные заправки на зиму — это невероятные помощники, которые могут пригодиться в самый неожиданный момент.
В этом материале "Телеграф" публикует очень нужный рецепт заправки для супов, борщей и для тушения мяса. Помидоры не превращаются в кашу, зелень не портится, пишут в кулинарном блоге konservacjya в Инстаграме. Все это зимой дает приятный аромат, вкус и цвет блюдам. Хорошо, если есть вакуумный аппарат, чтобы выгнать воздух.
Как заготовить набор для борща и других блюд
Ингредиенты:
- 1 кг болгарский перец
- 1 кг помидоры
- 1 кг морковь
- 1 кг лука
- петрушка, укроп, лук (большой пучок)
Приготовление:
- Морковь натираем на крупной тёрке, помидоры, перец,
- Лук нарезаем кубиками, добавляем мелко нарезной зелени.
- Раскладываем по пакетам и придавливаем, чтобы вышел воздух.
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