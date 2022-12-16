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Суперзаготовка, которая спасет ваши блюда во время блэкаута: идеально для борща

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Набор для борща - простой рецепт овощной заморозки Новость обновлена 16 декабря 2022, 22:49
Набор для борща - простой рецепт овощной заморозки. Фото youtube.com

Имейте всегда под рукой замороженные заготовки

Овощные заправки на зиму — это невероятные помощники, которые могут пригодиться в самый неожиданный момент.

В этом материале "Телеграф" публикует очень нужный рецепт заправки для супов, борщей и для тушения мяса. Помидоры не превращаются в кашу, зелень не портится, пишут в кулинарном блоге konservacjya в Инстаграме. Все это зимой дает приятный аромат, вкус и цвет блюдам. Хорошо, если есть вакуумный аппарат, чтобы выгнать воздух.

Как заготовить набор для борща и других блюд

Ингредиенты:

  • 1 кг болгарский перец
  • 1 кг помидоры
  • 1 кг морковь
  • 1 кг лука
  • петрушка, укроп, лук (большой пучок)

Приготовление:

  • Морковь натираем на крупной тёрке, помидоры, перец,
  • Лук нарезаем кубиками, добавляем мелко нарезной зелени.
  • Раскладываем по пакетам и придавливаем, чтобы вышел воздух.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт пикантного кабачкового лечо с чесноком. А также мы писали, как приготовить кабачково-баклажанную икру на зиму.

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#Рецепты #Борщ #Заготовки #Заморозка