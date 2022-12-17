Что делать, если квашеная капуста получилась кислой: способы, которые "спасут" блюдо

Убрать кислоту из квашеной капусты проще простого

Квашеная капуста — это очень вкусное и полезное блюдо, которое многие домохозяйки любят заготавливать на зиму. Кстати, чтобы блюдо получилось еще вкуснее в него можно добавить мед. Однако если при закваске капусты сделать несколько ошибок, к примеру не выдержать температурный режим или продержать ее под гнетом слишком долго, то блюдо может стать кислым.

Если вы не любите кислое, не стоит переживать, что блюдо испорчено, ведь эта "проблема" достаточно просто решается, пишет портал "Вкусно+". Как вернуть капусте хрустящую консистенцию и приятный вкус — читайте далее.

Как убрать кислоту из квашеной капусты

Самый простой способ — выложите закуску из банки и просто промойте под струей проточной воды. Или же замочите на 10-15 минут, а затем отожмите и уберите обратно в емкость, где она хранится.

Второй способ — добавьте в капусту немного сахара. Эта сладкая специя поможет нейтрализовать кислоту. Добавьте несколько ложек и хорошо все перемешайте.

И третий способ — если квашеной капусты осталось немного, то ее можно смешать со свежей. Хранить такое блюдо нужно обязательно в холодильнике, но эффект будет.

Ранее диетолог Татьяна Лакуста рассказала, какие овощи, фрукты и смеси заготовить на зиму. Эксперт прописала варианты заготовок, которые могут понадобиться в любой момент.