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С этим ингредиентом лосось получается восхитительным: простой способ засолки рыбы к Новому году (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Слабосоленая красная рыба – вкуснейшая закуска на любом столе Новость обновлена 20 декабря 2022, 19:17
Слабосоленая красная рыба – вкуснейшая закуска на любом столе. Фото kartinkin.net

Вкусно засолить лосось можно и самостоятельно

Ни один праздничной стол не обойдётся без закуски из красной рыбы. Но вместо того, чтобы покупать готовый соленый лосось, его с легкостью можно засолить в домашних условиях и хранить в холодильнике. А чтобы подчеркнуть вкус рыбы, попробуйте использовать коньяк.

Рецепт слабосоленого лосося с коньяком публикует кулинарный портал Bene Gusto. Рыба получается вкусной, ароматной и в меру жирной, подойдет даже на новогодний стол. Ее можно использовать как ключевой ингредиент для бутербродов.

Ингредиенты:

  • 500 г филе красной рыбы
  • 2 ст. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. коньяка
  • 1 ч. л. молотого перца
  • 1 ч. л. розового перца горошком
  • 1 ч. л. сушеного розмарина
  • пучок укропа

Способ приготовления:

  1. Филе рыбы промыть и просушить.
  2. Укроп мелко порубить.
  3. Соль, сахар, перец и розмарин смешать в отдельной емкости.
  4. Расстелить на столе пищевую пленку. Посыпать смесью соли, сахара и перца, уложить сверху кусок рыбы. Посолить, поперчить, посыпать укропом, сбрызнуть коньяком.
  5. Уложить сверху второй кусок рыбы и повторить процедуру.
  6. Туго замотать пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов.

Ранее "Телеграф" делился рецептом необычной закуски на Новый год – сытных бургеров.

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#Рецепт #Рыба #Лосось