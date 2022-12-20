С этим ингредиентом лосось получается восхитительным: простой способ засолки рыбы к Новому году (видео)

Вкусно засолить лосось можно и самостоятельно

Ни один праздничной стол не обойдётся без закуски из красной рыбы. Но вместо того, чтобы покупать готовый соленый лосось, его с легкостью можно засолить в домашних условиях и хранить в холодильнике. А чтобы подчеркнуть вкус рыбы, попробуйте использовать коньяк.

Рецепт слабосоленого лосося с коньяком публикует кулинарный портал Bene Gusto. Рыба получается вкусной, ароматной и в меру жирной, подойдет даже на новогодний стол. Ее можно использовать как ключевой ингредиент для бутербродов.

Ингредиенты:

500 г филе красной рыбы

2 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

1 ст. л. коньяка

1 ч. л. молотого перца

1 ч. л. розового перца горошком

1 ч. л. сушеного розмарина

пучок укропа

Способ приготовления:

Филе рыбы промыть и просушить. Укроп мелко порубить. Соль, сахар, перец и розмарин смешать в отдельной емкости. Расстелить на столе пищевую пленку. Посыпать смесью соли, сахара и перца, уложить сверху кусок рыбы. Посолить, поперчить, посыпать укропом, сбрызнуть коньяком. Уложить сверху второй кусок рыбы и повторить процедуру. Туго замотать пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов.

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