С этим ингредиентом лосось получается восхитительным: простой способ засолки рыбы к Новому году (видео)
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Вкусно засолить лосось можно и самостоятельно
Ни один праздничной стол не обойдётся без закуски из красной рыбы. Но вместо того, чтобы покупать готовый соленый лосось, его с легкостью можно засолить в домашних условиях и хранить в холодильнике. А чтобы подчеркнуть вкус рыбы, попробуйте использовать коньяк.
Рецепт слабосоленого лосося с коньяком публикует кулинарный портал Bene Gusto. Рыба получается вкусной, ароматной и в меру жирной, подойдет даже на новогодний стол. Ее можно использовать как ключевой ингредиент для бутербродов.
Ингредиенты:
- 500 г филе красной рыбы
- 2 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 1 ст. л. коньяка
- 1 ч. л. молотого перца
- 1 ч. л. розового перца горошком
- 1 ч. л. сушеного розмарина
- пучок укропа
Способ приготовления:
- Филе рыбы промыть и просушить.
- Укроп мелко порубить.
- Соль, сахар, перец и розмарин смешать в отдельной емкости.
- Расстелить на столе пищевую пленку. Посыпать смесью соли, сахара и перца, уложить сверху кусок рыбы. Посолить, поперчить, посыпать укропом, сбрызнуть коньяком.
- Уложить сверху второй кусок рыбы и повторить процедуру.
- Туго замотать пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов.
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