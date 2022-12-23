Отличное дополнение к любому блюду: рецепт вкуснейшего салата из баклажанов в томате

Любителям "синеньких" посвящается

Баклажаны — очень вкусный и полезны овощ, из которого можно приготовить много различных вкусных блюд. Например, кабачково-баклажанную икру, или консервированные фаршированные баклажаны с перцем и морковью, или же можно приготовить заготовку на зиму с томатами.

Предлагаем вам закрыть несколько баночек пикантного салата из баклажанов с томатами на зиму, который станет отличным дополнением к различным блюдам и гарнирам. Рецепт очень простой, а блюдо невероятно вкусное, пишет портал prostoway.

Салат из баклажанов в томате: рецепт

Ингредиенты:

баклажаны — 3 кг;

сладкий перец — 1 кг;

морковь — 1 кг;

лук — 750 г;

масло – 400 мл;

помидоры — 1,5 кг;

соль и перец.

Способ приготовления:

Нарежьте все поданные в рецепте овощи, кроме помидоров. Стоит отметить, что для салата желательно выбирать перезрелые томаты. Нарезанные овощи обжарьте на растительном масле. Обработайте помидоры: снимите кожуру и перебейте блендером в пюре. После полученной массой залейте жареные овощи. Добавьте соль и перец. Если есть любимые приправы можете добавить и их. Доведите все до кипения и тушите в течение 40 минут. Подготовьте чистые банки. Крышки прокипятите. Разложите салат по банкам и закройте их.

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