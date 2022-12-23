Отличное дополнение к любому блюду: рецепт вкуснейшего салата из баклажанов в томате
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Любителям "синеньких" посвящается
Баклажаны — очень вкусный и полезны овощ, из которого можно приготовить много различных вкусных блюд. Например, кабачково-баклажанную икру, или консервированные фаршированные баклажаны с перцем и морковью, или же можно приготовить заготовку на зиму с томатами.
Предлагаем вам закрыть несколько баночек пикантного салата из баклажанов с томатами на зиму, который станет отличным дополнением к различным блюдам и гарнирам. Рецепт очень простой, а блюдо невероятно вкусное, пишет портал prostoway.
Салат из баклажанов в томате: рецепт
Ингредиенты:
- баклажаны — 3 кг;
- сладкий перец — 1 кг;
- морковь — 1 кг;
- лук — 750 г;
- масло – 400 мл;
- помидоры — 1,5 кг;
- соль и перец.
Способ приготовления:
- Нарежьте все поданные в рецепте овощи, кроме помидоров. Стоит отметить, что для салата желательно выбирать перезрелые томаты.
- Нарезанные овощи обжарьте на растительном масле.
- Обработайте помидоры: снимите кожуру и перебейте блендером в пюре. После полученной массой залейте жареные овощи. Добавьте соль и перец. Если есть любимые приправы можете добавить и их.
- Доведите все до кипения и тушите в течение 40 минут.
- Подготовьте чистые банки. Крышки прокипятите. Разложите салат по банкам и закройте их.
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