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Отличное дополнение к любому блюду: рецепт вкуснейшего салата из баклажанов в томате

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Что приготовить из баклажанов
Что приготовить из баклажанов. Фото pexels.com

Любителям "синеньких" посвящается

Баклажаны — очень вкусный и полезны овощ, из которого можно приготовить много различных вкусных блюд. Например, кабачково-баклажанную икру, или консервированные фаршированные баклажаны с перцем и морковью, или же можно приготовить заготовку на зиму с томатами.

Предлагаем вам закрыть несколько баночек пикантного салата из баклажанов с томатами на зиму, который станет отличным дополнением к различным блюдам и гарнирам. Рецепт очень простой, а блюдо невероятно вкусное, пишет портал prostoway.

Салат из баклажанов в томате: рецепт

Ингредиенты:

  • баклажаны — 3 кг;
  • сладкий перец — 1 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • лук — 750 г;
  • масло – 400 мл;
  • помидоры — 1,5 кг;
  • соль и перец.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте все поданные в рецепте овощи, кроме помидоров. Стоит отметить, что для салата желательно выбирать перезрелые томаты.
  2. Нарезанные овощи обжарьте на растительном масле.
  3. Обработайте помидоры: снимите кожуру и перебейте блендером в пюре. После полученной массой залейте жареные овощи. Добавьте соль и перец. Если есть любимые приправы можете добавить и их.
  4. Доведите все до кипения и тушите в течение 40 минут.
  5. Подготовьте чистые банки. Крышки прокипятите. Разложите салат по банкам и закройте их.

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#Рецепт #Баклажан #Салат с баклажанами