Почему квашеная капуста темнеет: что делать, чтобы спасти свои заготовки
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Проблема потемнения овоща кроется в процессе готовки
Сколько домохозяек, столько и рецептов квашеной капусты, однако каждая из них хоть раз, но сталкивалась с проблемой, что ее закуска потемнела. Почему так происходит — читайте далее.
Оказывает, повлиять на это могут разные факторы, к примеру из-за окисления воздухом, если в емкости недостаточно рассола. Поэтому при готовке капусты, следует обращать внимание на следущие особенности, пишет Ukr.Media .
Почему темнеет квашеная капуста
- Первое — из-за высокой температуры брожения. Лучше всего готовить закатку при температуре не выше 20 градусов, а также важно следить за равномерным распределением соли и ее видом. Лучше всего использовать простую поваренную соль без добавок. Более того, именно они и могут стать причиной изменения цвета.
- Второе — капуста может потемнеть, если готовить ее в металлической кастрюле, в которой внутри есть царапины. Поэтому капусту лучше квасить в стеклянных тарах.
- Кроме этого капуста может потемнеть из-за обилия моркови.
- Также будьте осторожнее, ведь одной из причин является начало процессов гниения, а такая закуска может быть опасно для здоровья.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусной маринованной цветной капусты, которую можно есть уже спустя день после приготовления.