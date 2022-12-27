Понадобится всего четыре продукта: рецепт салата с баклажанами на скорую руку

Готовьте сразу много, ведь салат невероятно вкусный

Чтобы сэкономить себе же время, многие хозяйки заготавливают на зиму сразу готовые салаты в банках. А что, нагрянули гости — несколько баночек открыли и стол накрыт. Сегодня мы и хотим поделиться с вами рецептом такого салата, который можно хранить хоть всю зиму.

Чтобы приготовить этот салат из баклажанов, вам понадобится всего четыре продукта и специи, пишет портал "Вкусно+". Блюдо получается очень красивым, особенно если использовать болгарский перец разных цветов.

Ингредиенты:

баклажаны, 1 кг;

болгарский перец, 350 г;

лук, 350 г;

чеснок;

уксус;

грецкие орехи, 50 г;

зелень;

соль, перец, специи.

Способ приготовления:

Вымойте и нарежьте баклажаны на 8-10 частей. Посыпьте солью и оставьте на полчаса. Перец и лук нарежьте полукольцами, зелень измельчите. Все овощи обжарьте по отдельности на растительном масле по три-пять минут. После все соедините, добавьте зелень, соль, перец, специи, нарезанный чеснок и уксус. Измельчите и слегка обжарьте грецкие орехи и также добавьте их в салат. Все перемешайте, сложите в банки и уберите в холодильник на 12 часов.

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