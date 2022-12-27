Понадобится всего четыре продукта: рецепт салата с баклажанами на скорую руку
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Готовьте сразу много, ведь салат невероятно вкусный
Чтобы сэкономить себе же время, многие хозяйки заготавливают на зиму сразу готовые салаты в банках. А что, нагрянули гости — несколько баночек открыли и стол накрыт. Сегодня мы и хотим поделиться с вами рецептом такого салата, который можно хранить хоть всю зиму.
Чтобы приготовить этот салат из баклажанов, вам понадобится всего четыре продукта и специи, пишет портал "Вкусно+". Блюдо получается очень красивым, особенно если использовать болгарский перец разных цветов.
Ингредиенты:
- баклажаны, 1 кг;
- болгарский перец, 350 г;
- лук, 350 г;
- чеснок;
- уксус;
- грецкие орехи, 50 г;
- зелень;
- соль, перец, специи.
Способ приготовления:
- Вымойте и нарежьте баклажаны на 8-10 частей. Посыпьте солью и оставьте на полчаса.
- Перец и лук нарежьте полукольцами, зелень измельчите. Все овощи обжарьте по отдельности на растительном масле по три-пять минут.
- После все соедините, добавьте зелень, соль, перец, специи, нарезанный чеснок и уксус.
- Измельчите и слегка обжарьте грецкие орехи и также добавьте их в салат.
- Все перемешайте, сложите в банки и уберите в холодильник на 12 часов.
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