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Понадобится всего четыре продукта: рецепт салата с баклажанами на скорую руку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Что приготовить из баклажанов Новость обновлена 27 декабря 2022, 15:47
Что приготовить из баклажанов. Фото pexels.com

Готовьте сразу много, ведь салат невероятно вкусный

Чтобы сэкономить себе же время, многие хозяйки заготавливают на зиму сразу готовые салаты в банках. А что, нагрянули гости — несколько баночек открыли и стол накрыт. Сегодня мы и хотим поделиться с вами рецептом такого салата, который можно хранить хоть всю зиму.

Чтобы приготовить этот салат из баклажанов, вам понадобится всего четыре продукта и специи, пишет портал "Вкусно+". Блюдо получается очень красивым, особенно если использовать болгарский перец разных цветов.

Ингредиенты:

  • баклажаны, 1 кг;
  • болгарский перец, 350 г;
  • лук, 350 г;
  • чеснок;
  • уксус;
  • грецкие орехи, 50 г;
  • зелень;
  • соль, перец, специи.

Способ приготовления:

  1. Вымойте и нарежьте баклажаны на 8-10 частей. Посыпьте солью и оставьте на полчаса.
  2. Перец и лук нарежьте полукольцами, зелень измельчите. Все овощи обжарьте по отдельности на растительном масле по три-пять минут.
  3. После все соедините, добавьте зелень, соль, перец, специи, нарезанный чеснок и уксус.
  4. Измельчите и слегка обжарьте грецкие орехи и также добавьте их в салат.
  5. Все перемешайте, сложите в банки и уберите в холодильник на 12 часов.

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