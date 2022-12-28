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Что добавить в печеночный паштет, чтобы вкус был более мягким: простейший рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Домашний печеночный паштет в разы вкуснее магазинного
Домашний печеночный паштет в разы вкуснее магазинного. Фото pinterest.com

Приготовить паштет из куриной печени сможет даже кулинар-новичок

В преддверии праздников можно заготовить некоторые ингредиенты новогоднего меню, будь то маринованные грибы для салатов или печеночный паштет для различных закусок. Домашний продукт всегда вкуснее и полезнее магазинной альтернативы.

Простой рецепт паштета из куриной печени публикует фудблог polli_cooking в Instagram. Чтобы вкус паштета получился более мягким, добавьте в него сливки и молоко. Такой паштет отлично хранится в холодном месте.

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени
  • 100 мл молока
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 25 г сливочного масла
  • 200 мл сливок
  • микс перцев, соль

Способ приготовления:

  1. Печень промываем, убираем лишние плёнки и заливаем молоком.
  2. Лук и морковь нарезаем большими кусками и отправляем на сковороду, обжариваем 5-7 минут.
  3. Добавляем печень и кусочек сливочного масла, перемешиваем.
  4. Заливаем сливками, перчим и солим.
  5. Готовим на среднем огне до готовности печени (8-10 минут)
  6. Перекладываем в отдельную чашу и хорошо перебиваем блендером до однородной консистенции.
  7. Перекладываем в контейнер для хранения.

Ранее "Телеграф" делился рецептом печеночного паштета, который вкусен даже с джемом. А также мы писали, как просто заготовить печеночный паштет на зиму.

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#Рецепт #Паштет #Печеночный паштет