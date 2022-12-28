Что добавить в печеночный паштет, чтобы вкус был более мягким: простейший рецепт (видео)
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Приготовить паштет из куриной печени сможет даже кулинар-новичок
В преддверии праздников можно заготовить некоторые ингредиенты новогоднего меню, будь то маринованные грибы для салатов или печеночный паштет для различных закусок. Домашний продукт всегда вкуснее и полезнее магазинной альтернативы.
Простой рецепт паштета из куриной печени публикует фудблог polli_cooking в Instagram. Чтобы вкус паштета получился более мягким, добавьте в него сливки и молоко. Такой паштет отлично хранится в холодном месте.
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 100 мл молока
- 1 лук
- 1 морковь
- 25 г сливочного масла
- 200 мл сливок
- микс перцев, соль
Способ приготовления:
- Печень промываем, убираем лишние плёнки и заливаем молоком.
- Лук и морковь нарезаем большими кусками и отправляем на сковороду, обжариваем 5-7 минут.
- Добавляем печень и кусочек сливочного масла, перемешиваем.
- Заливаем сливками, перчим и солим.
- Готовим на среднем огне до готовности печени (8-10 минут)
- Перекладываем в отдельную чашу и хорошо перебиваем блендером до однородной консистенции.
- Перекладываем в контейнер для хранения.
Ранее "Телеграф" делился рецептом печеночного паштета, который вкусен даже с джемом. А также мы писали, как просто заготовить печеночный паштет на зиму.