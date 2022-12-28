Что добавить в печеночный паштет, чтобы вкус был более мягким: простейший рецепт (видео)

Приготовить паштет из куриной печени сможет даже кулинар-новичок

В преддверии праздников можно заготовить некоторые ингредиенты новогоднего меню, будь то маринованные грибы для салатов или печеночный паштет для различных закусок. Домашний продукт всегда вкуснее и полезнее магазинной альтернативы.

Простой рецепт паштета из куриной печени публикует фудблог polli_cooking в Instagram. Чтобы вкус паштета получился более мягким, добавьте в него сливки и молоко. Такой паштет отлично хранится в холодном месте.

Ингредиенты:

500 г куриной печени

100 мл молока

1 лук

1 морковь

25 г сливочного масла

200 мл сливок

микс перцев, соль

Способ приготовления:

Печень промываем, убираем лишние плёнки и заливаем молоком. Лук и морковь нарезаем большими кусками и отправляем на сковороду, обжариваем 5-7 минут. Добавляем печень и кусочек сливочного масла, перемешиваем. Заливаем сливками, перчим и солим. Готовим на среднем огне до готовности печени (8-10 минут) Перекладываем в отдельную чашу и хорошо перебиваем блендером до однородной консистенции. Перекладываем в контейнер для хранения.

Ранее "Телеграф" делился рецептом печеночного паштета, который вкусен даже с джемом. А также мы писали, как просто заготовить печеночный паштет на зиму.