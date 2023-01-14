Три бюджетных рецепта из перловки, которые моментально влюбят вас в эту крупу
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Собрали три простых рецепта блюд из перловой крупы, которые вам точно понравятся
У многих с детства не сложились отношения с перловкой, потому ее часто игнорируют, а очень зря. Перловая крупа это специально обработанные зерна ячменя, который в свою очередь содержит много витаминов, минералов и полезных микроэлементов. Железо, фосфор, кальций и калий, а также витамин Е – необходимые для здоровья элементы, потому ею не стоит пренебрегать. Раньше диетолог Татьяна Лакуста рассказывала, какие крупы можно хранить годами, так вот перловка в их числе.
Профессор Марк Макрей из Национального университета охраны здоровья США утверждает, что соблюдение диеты богатой цельными зернами перловой крупы снижает риск сердечных заболеваний, ожирения и диабета.
Ризотто из перловки
Автор рецепта отмечает, что ризотто из перловой крупы имеет низкое содержание жира, зато очень богато клетчаткой.
Ингредиенты:
- Перловка – 250 г
- Грибы – 100 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Оливковое масло – 4 ст. л.
- Белое сухое вино – 250 мл
- Овощной бульон – 250–300 мл
- Сливки – 200 мл
- Куркума
- Соль, перец – по вкусу
- Твердый сыр – 100 г
Способ приготовления:
- Грибы нарежьте небольшими кусочками. Мелко нарежьте лук и чеснок.
- В кастрюле нагрейте немного оливкового масла и поджарьте лук, чеснок и грибы.
- Когда овощи приобретут золотистый цвет, добавьте перловку и тщательно перемешайте.
- Влейте в кастрюлю вино и, помешивая, доведите до кипения.
- Смешайте овощной бульон со сливками, солью, куркумой и перцем, и вылейте в кастрюлю. Готовьте, пока не впитается вся жидкость, а крупа не станет мягкой.
- В самом конце добавьте натертый сыр.
Козинаки из перловой крупы
Автор этого бюджетного рецепта рассказывает, что такую сладость очень удобно брать на прогулки.
Ингредиенты:
- Крупа перловая — 1 стакан
- Сахар — 90 г
- Мед — 3 ст. л.
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Масло растительное рафинированное —2 ст. л.
Способ приготовления:
- Крупу хорошо промыть и просушить. Высыпать на сухую разогретую сковороду, подсушить, интенсивно помешивая.
- Добавить растительное масло и, постоянно помешивая, поджарить до золотистого цвета.
- На медленном огне, постоянно помешивая, растопить сахар, мед, лимонный сок. Добавить перловку, тщательно перемешать и выложить на подготовленный пергамент.
- Разровнять козинаки по пергаменту лопаткой, накрыть вторым пергаментом и разровнять скалкой и оставить на 30 минут.
Постные голубцы с перловкой и грибами
Автор рецепта считает, что сочетание капусты, перловки и грибов — идеальное решение для диетического, но сытного обеда.
Ингредиенты:
- Капуста – 1 кочан
- Перловка – 2 горсти
- Белые грибы – 5 шт.
- Шампиньоны – 15 шт.
- Корень сельдерея – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Масло сливочное – 2 ст. л.
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Из капусты вырежьте кочерыжку. Положите кочан в пароварку на 15–20 минут, затем отделите 12–16 верхних листьев и отбейте молотком утолщенную часть.
- Перловку хорошо промойте горячей водой и залейте большим количеством холодной воды.
- В сотейнике, доведите крупу до кипения и варите на среднем огне 20 минут. Слейте жидкость и обсушите на сите.
- Очистите овощи. Нарежьте мелкими кубиками репчатый лук и грибы, на крупной терке натрите морковь и корень сельдерея.
- Поджарьте овощи на сковороде до красивого цвета.
- Смешайте жаренные овощи с перловкой, приправьте маслом, солью, перцем.
- Разложите капустные листья, в центр каждого поместите по 1–2 ст. л. начинки и сверните конвертом. Уложите в пароварку и готовьте 15–20 минут.
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