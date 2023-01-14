Три бюджетных рецепта из перловки, которые моментально влюбят вас в эту крупу

Собрали три простых рецепта блюд из перловой крупы, которые вам точно понравятся

У многих с детства не сложились отношения с перловкой, потому ее часто игнорируют, а очень зря. Перловая крупа это специально обработанные зерна ячменя, который в свою очередь содержит много витаминов, минералов и полезных микроэлементов. Железо, фосфор, кальций и калий, а также витамин Е – необходимые для здоровья элементы, потому ею не стоит пренебрегать. Раньше диетолог Татьяна Лакуста рассказывала, какие крупы можно хранить годами, так вот перловка в их числе.

Профессор Марк Макрей из Национального университета охраны здоровья США утверждает, что соблюдение диеты богатой цельными зернами перловой крупы снижает риск сердечных заболеваний, ожирения и диабета.

Ризотто из перловки

Автор рецепта отмечает, что ризотто из перловой крупы имеет низкое содержание жира, зато очень богато клетчаткой.

Ингредиенты:

Перловка – 250 г

Грибы – 100 г

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло – 4 ст. л.

Белое сухое вино – 250 мл

Овощной бульон – 250–300 мл

Сливки – 200 мл

Куркума

Соль, перец – по вкусу

Твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

Грибы нарежьте небольшими кусочками. Мелко нарежьте лук и чеснок. В кастрюле нагрейте немного оливкового масла и поджарьте лук, чеснок и грибы. Когда овощи приобретут золотистый цвет, добавьте перловку и тщательно перемешайте. Влейте в кастрюлю вино и, помешивая, доведите до кипения. Смешайте овощной бульон со сливками, солью, куркумой и перцем, и вылейте в кастрюлю. Готовьте, пока не впитается вся жидкость, а крупа не станет мягкой. В самом конце добавьте натертый сыр.

Козинаки из перловой крупы

Автор этого бюджетного рецепта рассказывает, что такую сладость очень удобно брать на прогулки.

Ингредиенты:

Крупа перловая — 1 стакан

Сахар — 90 г

Мед — 3 ст. л.

Сок лимонный — 1 ст. л.

Масло растительное рафинированное —2 ст. л.

Способ приготовления:

Крупу хорошо промыть и просушить. Высыпать на сухую разогретую сковороду, подсушить, интенсивно помешивая. Добавить растительное масло и, постоянно помешивая, поджарить до золотистого цвета. На медленном огне, постоянно помешивая, растопить сахар, мед, лимонный сок. Добавить перловку, тщательно перемешать и выложить на подготовленный пергамент. Разровнять козинаки по пергаменту лопаткой, накрыть вторым пергаментом и разровнять скалкой и оставить на 30 минут.

Постные голубцы с перловкой и грибами

Автор рецепта считает, что сочетание капусты, перловки и грибов — идеальное решение для диетического, но сытного обеда.

Ингредиенты:

Капуста – 1 кочан

Перловка – 2 горсти

Белые грибы – 5 шт.

Шампиньоны – 15 шт.

Корень сельдерея – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло сливочное – 2 ст. л.

Соль, перец

Способ приготовления:

Из капусты вырежьте кочерыжку. Положите кочан в пароварку на 15–20 минут, затем отделите 12–16 верхних листьев и отбейте молотком утолщенную часть. Перловку хорошо промойте горячей водой и залейте большим количеством холодной воды. В сотейнике, доведите крупу до кипения и варите на среднем огне 20 минут. Слейте жидкость и обсушите на сите. Очистите овощи. Нарежьте мелкими кубиками репчатый лук и грибы, на крупной терке натрите морковь и корень сельдерея. Поджарьте овощи на сковороде до красивого цвета. Смешайте жаренные овощи с перловкой, приправьте маслом, солью, перцем. Разложите капустные листья, в центр каждого поместите по 1–2 ст. л. начинки и сверните конвертом. Уложите в пароварку и готовьте 15–20 минут.

Если вы любите разнообразные крупы — обязательно узнайте, как приготовить гречневую кашу, чтобы она получилась рассыпчатой.