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Приготовление на пару или запекание: назван лучший способ, сохраняющий больше полезных свойств продуктов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Запекание стоит на втором месте по полезности
Запекание стоит на втором месте по полезности. Фото freepik.com

Чем выше температура, тем быстрее гибнут полезные вещества

Существует много кулинарных нюансов, основанных на вопросах о пользе пищи и ее энергетической ценности для организма. Среди них: какие продукты нельзя хранить в фольге или как правильно варить рис. Большинство теряется из-за разных методов тепловой обработки. Так какой из них самый полезный?

Чем выше температура, тем быстрее гибнут полезные вещества и вредные микроорганизмы, пишут в блоге о здоровом питании "marafit_mara". Лучшим вариантом является паровое приготовление. В этом случае овощи и другие продукты будут получать минимальную термическую обработку, в результате чего большинство полезных веществ сохраняется.

Тепловая обработка продуктов — какой способ выбрать

  1. При варке в воде теряется немного биологически активных веществ и под влиянием высоких температур уничтожаются микробы. Пища, приготовленная таким способом, имеет более естественный вкус и лучше усваивается организмом.
  2. Запекание можно поставить на второе место при условии, что максимальная температура не устанавливается. Конечно, время приготовления в этом случае увеличивается.
  3. Приготовление пищи в мультиварке – один из хороших способов сохранить как можно больше витаминов. Практически не происходит смена химического состава питательных веществ. В мультиварке можно сохранить практически все витамины и минеральные вещества в первоначальном количестве.
  4. Жарка. Идеально для жарки использовать антипригарные сковородки, не добавляя растительного масла. При жарке на растительном масле происходит сильный нагрев жиров, что оказывает на биологическую и пищевую ценность обрабатываемого продукта угнетающее воздействие.
  5. От использования фритюра и приготовления в большом количестве масла лучше отказаться. Польза от такой пищи будет минимальной, а желудку придется потратить немало энергии на переработку.

Ранее "Телеграф" писал, какой стороной фольги запекать в духовке продукты. Есть ощутимая разница.

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#Блюда #Полезные свойства #Приготовление