Приготовление на пару или запекание: назван лучший способ, сохраняющий больше полезных свойств продуктов

Чем выше температура, тем быстрее гибнут полезные вещества

Существует много кулинарных нюансов, основанных на вопросах о пользе пищи и ее энергетической ценности для организма. Среди них: какие продукты нельзя хранить в фольге или как правильно варить рис. Большинство теряется из-за разных методов тепловой обработки. Так какой из них самый полезный?

Чем выше температура, тем быстрее гибнут полезные вещества и вредные микроорганизмы, пишут в блоге о здоровом питании "marafit_mara". Лучшим вариантом является паровое приготовление. В этом случае овощи и другие продукты будут получать минимальную термическую обработку, в результате чего большинство полезных веществ сохраняется.

Тепловая обработка продуктов — какой способ выбрать

При варке в воде теряется немного биологически активных веществ и под влиянием высоких температур уничтожаются микробы. Пища, приготовленная таким способом, имеет более естественный вкус и лучше усваивается организмом. Запекание можно поставить на второе место при условии, что максимальная температура не устанавливается. Конечно, время приготовления в этом случае увеличивается. Приготовление пищи в мультиварке – один из хороших способов сохранить как можно больше витаминов. Практически не происходит смена химического состава питательных веществ. В мультиварке можно сохранить практически все витамины и минеральные вещества в первоначальном количестве. Жарка. Идеально для жарки использовать антипригарные сковородки, не добавляя растительного масла. При жарке на растительном масле происходит сильный нагрев жиров, что оказывает на биологическую и пищевую ценность обрабатываемого продукта угнетающее воздействие. От использования фритюра и приготовления в большом количестве масла лучше отказаться. Польза от такой пищи будет минимальной, а желудку придется потратить немало энергии на переработку.

Ранее "Телеграф" писал, какой стороной фольги запекать в духовке продукты. Есть ощутимая разница.