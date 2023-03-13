Как выбрать упаковку, чтобы продукты долго не портились

Чтобы ежедневно не выбрасывать пропавшие продукты и не бегать в магазин за новыми, просто придерживаемся несложных правил

С вопросом хранения продуктов сталкиваемся все мы. И если с яйцами мы разобрались, то как быть с другими продуктами? Что еще важно, кроме температуры и влажности воздуха?

Как пишет harchi.info, нужно еще подумать и об упаковке. Она должна учитывать свойства продукта и условиях, в которых он будет храниться. Упаковка продуктов питания должна одновременно защищать продукты от высыхания, посторонних запахов и воздуха.

Упаковка для хранения продуктов, ее особенности

Полиэтиленовый пакет.

Это хорошая упаковка для хранения большинства продуктов. Однако следует помнить, что не стоит хранить еду в пакетах для непродовольственных товаров. Для упаковки пищи следует покупать специальные пакеты с соответствующей отметкой на упаковке для продуктов.

Что лучше хранить: фрукты, овощи, творог, рыбу, мясо, копченость.

Что хранить не стоит: колбаса, сливочное масло и другие жирные продукты. В полиэтиленовой упаковке они быстро покрываются белым налетом и становятся скользкими.

Пищевая пленка

Это хорошая альтернатива пакету. Она тонкая и мягкая, плотно окутывает продукт и создает герметичную упаковку. Идеально подходит для продуктов неправильной формы. Единственный минус — такая упаковка одноразовая.

Что лучше хранить: фрукты, овощи, творог, рыбу, мясо, копчености.

Что хранить не стоит: колбаса, сливочное масло и другие жирные продукты. К сожалению, пищевая пленка также плохо действует на эти продукты, как и пакет.

Фольга

Обладает хорошими защитными свойствами, не пропускает посторонние запахи, не впитывает жир и не пропускает влагу. Продукты в такой упаковке будут храниться дольше, чем в пакете или пленке.

Что лучше хранить: жирные продукты и еду, некоторые готовые блюда.

Что хранить не стоит: горячее. В этом случае фольга легко рвется.

Бумага

Пергаментная бумага позволяет продуктам "дышать", предохраняет их лишней влаги и неприятного запаха. Бумага больше подходит для жирных продуктов, чем полиэтилен.

Что лучше хранить: сыр, копченость, колбасу, творог, масло, кондитерские изделия.конте

Что хранить не следует: овощи, фрукты, зелень, рыба.

Контейнеры

Считается самым практичным способом хранения продуктов. Однако к его выбору нужно отнестись внимательно. Контейнер изначально должен предназначаться для хранения продуктов питания с учетом их температур. Лучшим материалом для этого считается полипропилен — он выдерживает самые высокие температуры, поэтому в таком контейнере можно даже разогревать пищу.

Что лучше хранить: готовые блюда, свежие мясо и рыбу, вырезку, колбасу, сыр, полуфабрикаты.

Что хранить не стоит: фрукты, овощи, зелень.

Вопрос хранения продуктов особенно актуален во время отключения электричества. Поэтому мы уже рассказывали, что поможет "выжить" продуктам без холодильника даже без света.