Не прилипнет ни к столу, ни к рукам: простые способы легко раскатать тесто

К тому же, кухня останется чистой и не придется заниматься уборкой

Многие хозяйки любят печь, но не любят раскатывать тесто. Оно прилипает к рукам и к столу, а после приготовления любимой выпечки еще придется и убирать кухню. Как была бы жизнь проще без этого.

Чтобы вы не тратили лишнюю муку на раскатывание теста, не пачкали рабочую поверхность и с удовольствием занимались выпечкой, Dreamfood.info делится лайфхаками легкого раскатывания теста. Все, что нужно для этого, есть под рукой.

Как раскатать тесто без муки

Способы:

С помощью бумаги. Надо положить тесто на лист кулинарной бумаги и прикрыть вторым. Раскатывая таким образом тесто, оно получится ровным и тонким. Вместо бумаги можно использовать пленку или фольгу. Раскатывать тесто на мокрой поверхности, мокрой скалкой и мокрыми руками. Таким же образом можно использовать растительное масло. Также вам поможет банка. Необходимо налить в стеклянную банку горячую воду и смазать маслом. На рабочую поверхность также нанести масло, положить тесто и раскатать. Вместо банки можно использовать и пластиковую бутылку. Однако следует помнить, что такая бутылка остывает намного быстрее и впоследствии может прилипать к тесту.

Эти лайфхаки необходимы при приготовлении любой выпечки. Они не помешают и при приготовлении мягкого и хрустящего хлеба.