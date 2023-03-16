Как отказаться от майонеза: топ-5 идей крутых заправок

Вместо вредной добавки — полезные и вкусные соусы

Майонез — едва ли не самый популярный соус в мире, хотя и не самый полезный. Сложно представить, например, Новый год без любимого "Оливье" или селедки под шубой, в составе которых присутствует майонез.

Поэтому кажется, что майонез незаменим — уж очень во многих рецептах он присутствует. Но Shuba предлагает несколько вариантов соусов, которые заменят майонез в любимых блюдах.

Чем можно заменить майонез

Варианты:

Сметаной — ею можно заправлять как овощные, так и мясные салаты, а в сметанном соусе можно тушить мясо и рыбу. Ее можно использовать как в чистом виде, так и использовать как основу для заправок. Например, если в 300 гр сметаны добавить 1 ч. л. горчицы, посолить, поперчить и добавить зелень по вкусу, то получится вкусная заправка для сметаны.

Натуральный йогурт — отличная заправка для любого овощного салата. Его невысокая жирность фигуре не повредят, а организму принесут пользу.

А вот бальзамическую заправку можно использовать для рыбных и мясных салатов. Для нее вам понадобится немного дижонской горчицы, оливковое масло, бальзамический уксус и немного меда. Все ингредиенты нужно смешать и полить блюдо.

Растительные масла. Для салатов лучше использовать масло первого холодного отжима — оно вкусное и полезное. Можно использовать то, которое вам по вкусу: оливковое, подсолнечное, льняное, облепиховое.

Кефир с высокой жирностью подойдет для приготовления мясных блюд и сочных овощных салатов. Если добавить в него немного зелени, чеснока, огурцов или маслин, получится ароматная, легкая и полезная заправка.

Кстати, оригинальная заправка из белого йогурта используется в простом салате с ананасом. Такой салат отлично подойдет к любому застолью.