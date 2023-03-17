Как очистить пригоревшую кастрюлю: это средство найдется на кухне у каждого

Немного времени — и посуда опять новенькая, как из магазина

Пригоревшая кастрюля — неприятность хозяйке. Чтобы ее очистить, может понадобиться много времени. Мы уже рассказывали, как это сделать с помощью пасты из обычного уксуса, лимонного сока и пищевой соды.

Есть еще один интересный способ очистки посуды с помощью средства, которое точно есть на каждой кухне. Это рис. Как утверждает Рixelinform, такой вариант поможет в случае, когда сбежало молоко или пригорели овощи для винегрета.

Как очистить подгоревшую посуду

Для очистки посуды потребуется всего горсть риса и вода. Воды должно быть столько, чтобы она покрыла всю подгоревшую поверхность.

Ставим испорченную посуду с рисовой крупой и водой на огонь и варим, пока зерна не станут мягкими. Затем выключаем огонь и даем смесь остыть. После этого удаляем остатки пригоревшей пищи деревянной лопаткой.

Это средство подходит для всей посуды. Им можно отмыть как кастрюлю из нержавеющей стали, так и эмалированную или алюминиевую.

Отметим, что не рекомендуется заливать горячую посуду водой, тем более, холодной. Это может испортить эмаль и тогда место кастрюли только в мусорном ведре.

Нагар и копоть появляется также и на стеклянной посуде. Телеграф уже делился секретами, как его отмыть без химии.