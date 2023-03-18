Не будет ни пятнышка: как цитрус поможет очистить микроволновку от жира

Три минуты — и ваша печь будет новая, будто только с магазина

Микроволновая печь прочно вошла в нашу жизнь. При правильном использовании она существенно облегчает нам жизнь. С помощью микроволновке за пару минут можно разогреть еду так, чтобы продукты оставались сочными.

Рано или поздно перед каждым обладателем этой техники стоит вопрос ее мытья. "СОДа" утверждает, что это можно легко сделать с помощью мандариновой кожуры — они с легкостью очистят микроволновку от жирных пятен.

Как очистить микроволновку от жирных пятен

Положите в тарелку с водой мандариновую кожуру — так вы активируете процесс выделения эфирных пятен. Поставьте посуду в микроволновку и включите ее на 2 минуты максимальной мощности. Если выберете среднюю, то запустите печь на три минуты. Через указанное время протрите технику губкой.

Дело в том, что во время нагревания начинают выделяться кислоты. Они эффективно расщепляют жир на поверхности микроволновой печи.

Кстати, приятным бонусом такой очистки является не только чистая микроволновка. Печь еще будет и приятно пахнуть цитрусовыми. Всего две минуты времени, а такой великолепный результат!

С помощью одного нехитрого средства можно также легко очистить пригоревшую кастрюлю. Его средство найдется на кухне у каждого.