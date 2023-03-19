Чашки будут блестеть: хитрые трюки, как очистить их от налета

Средства найдутся у каждой хозяйки

Уютный вечер с чашкой любимого чая или вкусного какао — прекрасное завершение дня. Но как бы мы бережно не ухаживали за своими чашками, со временем на них все же появляется коричневатый налет от чая или кофе.

Возможно ли быстро и легко очистить чайный налет с чашек? Smak рассказывает о двух способах вернуть блеск любимой посуде.

Как очистить чашки от чайного и кофейного налета

Способ первый

Для этого вам нужна обычная сода — она отлично справляется с проблемой. Достаточно только на посудную губку насыпать небольшое количество соды и растереть по чашке. Но будьте осторожны — частое применение соды может повредить поверхность посуды, оставив микроцарапины. Из-за них с каждым разом въевшийся налет будет удалить все сложнее и сложнее.

Способ второй, идеальный

Для этого вам понадобится всего лишь зубная паста — она сможет удалить даже старые пятна. Действует средство бережно и мягко, не повреждает и не царапает ни керамику, ни даже фарфор. Нужно ее просто нанести на загрязненное место. Смываем водой и губкой через 10 минут и наслаждаемся чистой чашкой.

А можно ли очистить духовку от грязи? Легко, и причем легко и не хлопотно!