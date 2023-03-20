Секреты идеальных блюд: сколько нужно варить овощи до полной готовности

Для идеального блюда овощи должны быть идеально приготовленными

Все мы знаем о полезных свойства овощей. Поскольку они есть в составе многих рецептов, очень важно знать время приготовления моркови, свеклы или картошки в мундире.

Чтобы не искать каждый раз время приготовления овощей, мы делимся с вами основными правилами варки. Их собрал Сookery.

Сколько времени варятся овощи

Основные правила приготовления:

Свеклу среднего размера необходимо варить около 50 минут. После того, как ее сварили, нужно сразу овощь положить в холодную воду — тогда она легче будет чиститься. На приготовление нашинкованной белокочанной капусты уйдет от 15 до 25 минут, цветной — 15, брюссельской — 8, броколли — 7 минут. Вкус морской замороженной кастрюли можно улучшить, проварив ее трижды по 15 минут — таким образом вы можете убрать запах. Морковь в целом виде будет готова через 25-35 минут. А вот молодая кукуруза готовится в подсоленной воде около 35 минут, а старая будет готова через 40 – 45 минут. Отличить "старость" кукурузы можно по цвету: молодая — бледно-желтая или белого цвета, а старая — ярко желтая. Щавель и шпинат будут готовы через 3-5 минут. Нарезанная на кусочки тыква сварится через 35 минут. Спаржа приготовится через 15 – 20 минут. Картофель в целом виде отваривают 25 или 35 минут, а приготовление нарезанного уйдет 15 минут. Целые кабачки сварятся через полчаса, а вот нарезанные быстрее — всего через десять минут.

Важно уметь правильно приготовить не только овощи, но и каши. "Телеграф" ранее уже составил таблицу идеальной готовности круп.