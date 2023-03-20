Рецепт домашнего плавленого сыра всего из 4 ингредиентов: не отличишь от покупного

Вкусный и полезный, да еще и своими руками

Плавленный сыр — универсальный продукт. Мы любим его на завтрак к чаю или кофе, как легкий перекус и добавляем в любимые блюда.

Однако неизвестно, из чего приготовлен магазинный плавленный сыр. А вот сделав его дома, вы будете уверены в его качестве. Тем более, как пишет Jisty, это абсолютно несложно.

Как приготовить плавленный сыр дома

Ингредиенты:

2 кг творога;

100 г масла;

15 г соли;

10 г соды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Сыр заморозить в морозилке. В кастрюле вскипятить воду, бросить замороженный творог. Кипятить 15 минут, время от времени помешивая. Образовавшуюся творожную смесь процедить через марлю, хорошо отжать. Выложить творог обратно в кастрюлю, добавить масло, соль, соду. Кипятить на маленьком огне, помешивая, 5–15 мин, до образования тугой сырной массы. Время приготовления следует регулировать индивидуально. Переложить горячую массу в форму, завернув в пищевой целлофан, сформировать колбаску или в форму. Охладить в течение часа и нарезать кусочками. Если сыр будет плохо плавиться или масса начнет пригорать, это легко исправить. Для этого нужно поместить сыр в посуду для микроволновки и нагреть на полной мощности в течение 1 мин и перемешать. В случае необходимости поворить.

В рецепт по желанию можно добавлять специи, измельченную зелень или орехи.

Из творога рекомендуем еще одно вкуснейшее блюдо — творожные палочки. Готовятся они быстро, поэтому идеально подойдут на завтрак.