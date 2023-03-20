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Рецепт оригинального завтрака в булочке: поднимаем настроение на целый день

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такой рецепт - хороший способ приготовить яйца по-другому
Такой рецепт - хороший способ приготовить яйца по-другому. Фото gastrokot.by

Вкусное и сытное, блюдо не оставит равнодушным ваших близких

Утро понедельника — время, когда все куда-то спешат: кто на работу, кто в школу. Перед началом рабочей недели необходим сытный завтрак, да и настроение не помешало бы поднять.

Поэтому позавтракать предлагаем булочками, запеченными в духовке с яйцом, ветчиной и сыром. Gastrokot предлагает проявить фантазию и в качестве начинки использовать любые продукты — это может быть бекон или фарш, а еще оливки, маслины, вяленые томаты, печеные овощи, любая зелень и специи.

Как приготовить завтрак в булочке

Ингредиенты на 1 порцию:

  • 1 булочка;
  • 1 яйцо;
  • 20 г ветчины;
  • 30 г сыра;
  • зелень по вкусу (петрушка, укроп, зеленый лук)
  • щепотка сушеных прованских трав;
  • соль, свежемолотый перец.

Способ приготовления:

  1. Срезать верхнюю часть булочки. Мякиш вынуть, он не пригодится.
  2. Сыр натереть на крупной терке. Ветчину нарезать тонкой соломкой.
  3. Смешать ветчину и большую часть сыра (немного оставить для посыпки) с мелко порезанной зеленью, травами, щепоткой соли и свежемолотым перцем. К этой смеси можно добавить ложку сметаны, горчицы или другой заправки.
  4. Наполнить булочки начинкой и хорошо утрамбовать ее, так чтобы осталось место для яйца.
  5. Разбить в булочку яйцо и посыпать сыром.
  6. Запекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут или до желаемой готовности яйца.

Для тех, кто не любит стоять долго по утрам у плиты, есть еще один рецепт. Хрустящий конвертики из лаваша с сыром — отличная идея, чтобы разнообразить меню.

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