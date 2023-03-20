Рецепт оригинального завтрака в булочке: поднимаем настроение на целый день
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Вкусное и сытное, блюдо не оставит равнодушным ваших близких
Утро понедельника — время, когда все куда-то спешат: кто на работу, кто в школу. Перед началом рабочей недели необходим сытный завтрак, да и настроение не помешало бы поднять.
Поэтому позавтракать предлагаем булочками, запеченными в духовке с яйцом, ветчиной и сыром. Gastrokot предлагает проявить фантазию и в качестве начинки использовать любые продукты — это может быть бекон или фарш, а еще оливки, маслины, вяленые томаты, печеные овощи, любая зелень и специи.
Как приготовить завтрак в булочке
Ингредиенты на 1 порцию:
- 1 булочка;
- 1 яйцо;
- 20 г ветчины;
- 30 г сыра;
- зелень по вкусу (петрушка, укроп, зеленый лук)
- щепотка сушеных прованских трав;
- соль, свежемолотый перец.
Способ приготовления:
- Срезать верхнюю часть булочки. Мякиш вынуть, он не пригодится.
- Сыр натереть на крупной терке. Ветчину нарезать тонкой соломкой.
- Смешать ветчину и большую часть сыра (немного оставить для посыпки) с мелко порезанной зеленью, травами, щепоткой соли и свежемолотым перцем. К этой смеси можно добавить ложку сметаны, горчицы или другой заправки.
- Наполнить булочки начинкой и хорошо утрамбовать ее, так чтобы осталось место для яйца.
- Разбить в булочку яйцо и посыпать сыром.
- Запекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут или до желаемой готовности яйца.
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