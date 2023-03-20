Рецепт оригинального завтрака в булочке: поднимаем настроение на целый день

Вкусное и сытное, блюдо не оставит равнодушным ваших близких

Утро понедельника — время, когда все куда-то спешат: кто на работу, кто в школу. Перед началом рабочей недели необходим сытный завтрак, да и настроение не помешало бы поднять.

Поэтому позавтракать предлагаем булочками, запеченными в духовке с яйцом, ветчиной и сыром. Gastrokot предлагает проявить фантазию и в качестве начинки использовать любые продукты — это может быть бекон или фарш, а еще оливки, маслины, вяленые томаты, печеные овощи, любая зелень и специи.

Как приготовить завтрак в булочке

Ингредиенты на 1 порцию:

1 булочка;

1 яйцо;

20 г ветчины;

30 г сыра;

зелень по вкусу (петрушка, укроп, зеленый лук)

щепотка сушеных прованских трав;

соль, свежемолотый перец.

Способ приготовления:

Срезать верхнюю часть булочки. Мякиш вынуть, он не пригодится. Сыр натереть на крупной терке. Ветчину нарезать тонкой соломкой. Смешать ветчину и большую часть сыра (немного оставить для посыпки) с мелко порезанной зеленью, травами, щепоткой соли и свежемолотым перцем. К этой смеси можно добавить ложку сметаны, горчицы или другой заправки. Наполнить булочки начинкой и хорошо утрамбовать ее, так чтобы осталось место для яйца. Разбить в булочку яйцо и посыпать сыром. Запекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут или до желаемой готовности яйца.

Для тех, кто не любит стоять долго по утрам у плиты, есть еще один рецепт. Хрустящий конвертики из лаваша с сыром — отличная идея, чтобы разнообразить меню.