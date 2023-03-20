Рецепт оригінального сніданку у булочці: піднімаємо настрій на цілий день

Смачна і ситна, страва не залишить байдужим ваших близьких

Ранок понеділка — час, коли всі кудись поспішають: хтось на роботу, хтось до школи. Перед початком робочого тижня потрібний ситний сніданок, та й настрій не завадило б підняти.

Тому поснідати пропонуємо булочками, запеченими в духовці з яйцем, шинкою та сиром. Gastrokot пропонує проявити фантазію і як начинку використовувати будь-які продукти — це може бути бекон або фарш, а також оливки, маслини, в’ялені томати, печені овочі, будь-яка зелень та спеції.

Як приготувати сніданок у булочці

Інгредієнти на 1 порцію:

1 булочка;

1 яйце;

20 г шинки;

30 г сиру;

зелень на смак (петрушка, кріп, зелена цибуля)

щіпка сушених прованських трав;

сіль|соль|, свіжомелений перець.

Спосіб приготування:

Зрізати верхню частину булочки. М'яку частину вийняти, вона не знадобиться. Сир натерти на великій тертці. Шинку нарізати тонкою соломкою. Змішати шинку і більшу частину сиру (трохи залишити для посипання) з дрібно порізаною зеленню, травами, дрібкою солі та свіжомеленим перцем. До цієї суміші можна додати ложку сметани, гірчиці чи іншої заправки. Наповнити булочки начинкою і добре утрамбувати її так, щоб залишилося місце для яйця. Розбити в булочку яйце та посипати сиром. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 12-15 хвилин або до бажаної готовності яйця.

Для тих, хто не любить стояти довго вранці біля плити, є ще один рецепт. Хрумкі конвертики з лаваша з сиром — відмінна ідея, щоб урізноманітнити меню.