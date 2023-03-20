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Рецепт оригінального сніданку у булочці: піднімаємо настрій на цілий день

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такий рецепт — добрий спосіб приготувати яйця по-іншому
Такий рецепт — добрий спосіб приготувати яйця по-іншому. Фото gastrokot.by

Смачна і ситна, страва не залишить байдужим ваших близьких

Ранок понеділка — час, коли всі кудись поспішають: хтось на роботу, хтось до школи. Перед початком робочого тижня потрібний ситний сніданок, та й настрій не завадило б підняти.

Тому поснідати пропонуємо булочками, запеченими в духовці з яйцем, шинкою та сиром. Gastrokot пропонує проявити фантазію і як начинку використовувати будь-які продукти — це може бути бекон або фарш, а також оливки, маслини, в’ялені томати, печені овочі, будь-яка зелень та спеції.

Як приготувати сніданок у булочці

Інгредієнти на 1 порцію:

  • 1 булочка;
  • 1 яйце;
  • 20 г шинки;
  • 30 г сиру;
  • зелень на смак (петрушка, кріп, зелена цибуля)
  • щіпка сушених прованських трав;
  • сіль|соль|, свіжомелений перець.

Спосіб приготування:

  1. Зрізати верхню частину булочки. М'яку частину вийняти, вона не знадобиться.
  2. Сир натерти на великій тертці. Шинку нарізати тонкою соломкою.
  3. Змішати шинку і більшу частину сиру (трохи залишити для посипання) з дрібно порізаною зеленню, травами, дрібкою солі та свіжомеленим перцем. До цієї суміші можна додати ложку сметани, гірчиці чи іншої заправки.
  4. Наповнити булочки начинкою і добре утрамбувати її так, щоб залишилося місце для яйця.
  5. Розбити в булочку яйце та посипати сиром.
  6. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 12-15 хвилин або до бажаної готовності яйця.

Для тих, хто не любить стояти довго вранці біля плити, є ще один рецепт. Хрумкі конвертики з лаваша з сиром — відмінна ідея, щоб урізноманітнити меню.

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Яйце #Ситний сніданок