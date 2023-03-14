Пальчики оближешь: рецепт творожных палочек на завтрак

Блюдо успеете приготовить, пока родные умываются

Блюд из творога невероятное количество. Это и не требующие выпечки чизкейки, и вкусные львовские сырники, и хачапури по-аджарски. Кажется, что ничего нового придумать невозможно.

Однако можно приготовить творожные палочки — еще весьма необычное блюдо из творога. "Бабусині рецепти" утверждают, что их приготовить можно за 15 минут. Ну что ж, попробуем?

Как приготовить творожные палочки

Ингредиенты:

300 гр. домашнего творога;

100 гр. твердого сыра;

1 ст. л. подсолнечного масла;

2 яйца;

10 гр. разрыхлителя;

250 гр. муки;

0,5 ч. л. сухого чеснока;

2 ст. л. сушеного укропа;

щепотка соли.

Как приготовить:

На среднюю терку трем сыр, добавляем его в творог. Также добавляем яйца, соль, сухой чеснок и укроп. Все перемешиваем в однородную массу. В смесь просеиваем муку с разрыхлителем. Массу делаем похожей на тесто, раскатываем в пластину толщиной 5-7 мм. Нарезаем пластину на маленькие прямоугольники и выкладываем их на сковороду с маслом. На умеренном огне обжариваем палочки несколько минут.

Если при покупке творога вы сомневаетесь в его натуральности, есть способ проверить продукт. Это очень легко и вы сможете сделать в считанные минуты.