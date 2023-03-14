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Пальчики оближешь: рецепт творожных палочек на завтрак

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такой завтрак поднимет настроение на целый день
Такой завтрак поднимет настроение на целый день. Фото pizzalife.ua

Блюдо успеете приготовить, пока родные умываются

Блюд из творога невероятное количество. Это и не требующие выпечки чизкейки, и вкусные львовские сырники, и хачапури по-аджарски. Кажется, что ничего нового придумать невозможно.

Однако можно приготовить творожные палочки — еще весьма необычное блюдо из творога. "Бабусині рецепти" утверждают, что их приготовить можно за 15 минут. Ну что ж, попробуем?

Как приготовить творожные палочки

Ингредиенты:

  • 300 гр. домашнего творога;
  • 100 гр. твердого сыра;
  • 1 ст. л. подсолнечного масла;
  • 2 яйца;
  • 10 гр. разрыхлителя;
  • 250 гр. муки;
  • 0,5 ч. л. сухого чеснока;
  • 2 ст. л. сушеного укропа;
  • щепотка соли.

Как приготовить:

  1. На среднюю терку трем сыр, добавляем его в творог. Также добавляем яйца, соль, сухой чеснок и укроп. Все перемешиваем в однородную массу.
  2. В смесь просеиваем муку с разрыхлителем. Массу делаем похожей на тесто, раскатываем в пластину толщиной 5-7 мм.
  3. Нарезаем пластину на маленькие прямоугольники и выкладываем их на сковороду с маслом. На умеренном огне обжариваем палочки несколько минут.

Если при покупке творога вы сомневаетесь в его натуральности, есть способ проверить продукт. Это очень легко и вы сможете сделать в считанные минуты.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Завтрак