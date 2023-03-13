Творожный чизкейк без выпечки: приготовить сможет даже ребенок
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Минимум времени — и вкусный торт готов
Бывало ли такое, что хочется чего-то вкусного, но не хочется много времени проводить на кухне? Или неожиданно пришли гости, но лимонным пирогом вы уже их угощали?
Тогда на помощь вам придет чизкейк – вкуснейший торт с творожной основой. Но если возиться с тестом и духовкой нет времени, Телеграм-канал "Реальные рецепты" предлагает упростить приготовление десерта.
Рецепт творожного чизкейка без выпечки
Вам нужно:
- печенье — 200 гр.;
- сливочное масло — 70 гр;
- творог — 300 гр.;
- сметана — 400 гр.;
- сахар — 200 гр.;
- желатин — 3 ч. л.
- Для основы печенье измельчаем в крошку, добавляем растопленное сливочное масло, хорошо перемешиваем и формируем основу, хорошо прессуем. Отправляем в холодильник.
- Желатин замачиваем в 100 мл холодной воды (примерно 0,5 стакана) на 30 минут. Как раз пока будет настаиваться корж, он разбухнет.
- Соединяем творог, сметану и сахар, взбиваем до однородности (миксером, блендером, измельчителем).
- Для шоколадного слоя нужно: растопить шоколад со сливками.
- Желатин вливаем в творожную массу, затем делим эту массу на две равные части, в одну добавляем шоколадную пасту и перемешиваем.
- Наносим массу по очереди на замерзший корж.
Приятного аппетита!
Вариант десертов к чаю всегда выручает, когда нет времени на готовку. Такие десерты не только вкусные, но еще и напоминают о детстве — например, пирожное "Муравейник".