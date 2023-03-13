Творожный чизкейк без выпечки: приготовить сможет даже ребенок

Минимум времени — и вкусный торт готов

Бывало ли такое, что хочется чего-то вкусного, но не хочется много времени проводить на кухне? Или неожиданно пришли гости, но лимонным пирогом вы уже их угощали?

Тогда на помощь вам придет чизкейк – вкуснейший торт с творожной основой. Но если возиться с тестом и духовкой нет времени, Телеграм-канал "Реальные рецепты" предлагает упростить приготовление десерта.

Рецепт творожного чизкейка без выпечки

Вам нужно:

печенье — 200 гр.;

сливочное масло — 70 гр;

творог — 300 гр.;

сметана — 400 гр.;

сахар — 200 гр.;

желатин — 3 ч. л.

Для основы печенье измельчаем в крошку, добавляем растопленное сливочное масло, хорошо перемешиваем и формируем основу, хорошо прессуем. Отправляем в холодильник. Желатин замачиваем в 100 мл холодной воды (примерно 0,5 стакана) на 30 минут. Как раз пока будет настаиваться корж, он разбухнет. Соединяем творог, сметану и сахар, взбиваем до однородности (миксером, блендером, измельчителем). Для шоколадного слоя нужно: растопить шоколад со сливками. Желатин вливаем в творожную массу, затем делим эту массу на две равные части, в одну добавляем шоколадную пасту и перемешиваем. Наносим массу по очереди на замерзший корж.

Приятного аппетита!

Вариант десертов к чаю всегда выручает, когда нет времени на готовку. Такие десерты не только вкусные, но еще и напоминают о детстве — например, пирожное "Муравейник".