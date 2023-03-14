Пальчики оближеш: рецепт сирних паличок на сніданок
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Страву встигнете приготувати поки рідні ще вмиваються
Страв з сиру неймовірна кількість. Це й чизкейки, які не потрібно випікати, і смачні львівські сирники, і хачапурі по-аджарськи. Здається, нічого нового придумати неможливо.
Однак можна приготувати сирні палички — ще одна вельми незвичайна страва з сиру. "Бабусині рецепти" стверджують, що їх зробити можна за 15 хвилин. Ну що ж, перевіримо?
Як приготувати сирні палички?
Інгредієнти:
- 300 гр. домашнього сиру;
- 100 гр. твердого сиру;
- 1 ст. л. соняшникової олії;
- 2 яйця;
- 10 гр. розпушувача;
- 250 гр. борошна;
- 0,5 ч. л. сухого часнику;
- 2 ст. л. сушеного кропу;
- дрібка солі.
Як приготувати:
- На середню тертку тремо твердий сир, додаємо його до домашнього. Також добавляємо яйця, сіль, сухий часник та кріп. Усе перемішуємо в однорідну масу.
- У суміш просіюємо борошно з розпушувачем. Масу робимо схожою на тісто, розкочуємо в пластину завтовшки 5-7 мм.
- Нарізаємо пластину на маленькі прямокутники та викладаємо їх на сковороду з олією. На помірному вогні обсмажуємо палички кілька хвилин.
Якщо при покупці сиру ви сумніваєтеся у його натуральності, є спосіб перевірити продукт. Це дуже легко і ви зможете зробити за лічені хвилини.