Пальчики оближеш: рецепт сирних паличок на сніданок

Страву встигнете приготувати поки рідні ще вмиваються

Страв з сиру неймовірна кількість. Це й чизкейки, які не потрібно випікати, і смачні львівські сирники, і хачапурі по-аджарськи. Здається, нічого нового придумати неможливо.

Однак можна приготувати сирні палички — ще одна вельми незвичайна страва з сиру. "Бабусині рецепти" стверджують, що їх зробити можна за 15 хвилин. Ну що ж, перевіримо?

Як приготувати сирні палички?

Інгредієнти:

300 гр. домашнього сиру;

100 гр. твердого сиру;

1 ст. л. соняшникової олії;

2 яйця;

10 гр. розпушувача;

250 гр. борошна;

0,5 ч. л. сухого часнику;

2 ст. л. сушеного кропу;

дрібка солі.

Як приготувати:

На середню тертку тремо твердий сир, додаємо його до домашнього. Також добавляємо яйця, сіль, сухий часник та кріп. Усе перемішуємо в однорідну масу. У суміш просіюємо борошно з розпушувачем. Масу робимо схожою на тісто, розкочуємо в пластину завтовшки 5-7 мм. Нарізаємо пластину на маленькі прямокутники та викладаємо їх на сковороду з олією. На помірному вогні обсмажуємо палички кілька хвилин.

Якщо при покупці сиру ви сумніваєтеся у його натуральності, є спосіб перевірити продукт. Це дуже легко і ви зможете зробити за лічені хвилини.