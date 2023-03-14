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Пальчики оближеш: рецепт сирних паличок на сніданок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такий сніданок підійме настрій на цілий день
Такий сніданок підійме настрій на цілий день. Фото pizzalife.ua

Страву встигнете приготувати поки рідні ще вмиваються

Страв з сиру неймовірна кількість. Це й чизкейки, які не потрібно випікати, і смачні львівські сирники, і хачапурі по-аджарськи. Здається, нічого нового придумати неможливо.

Однак можна приготувати сирні палички — ще одна вельми незвичайна страва з сиру. "Бабусині рецепти" стверджують, що їх зробити можна за 15 хвилин. Ну що ж, перевіримо?

Як приготувати сирні палички?

Інгредієнти:

  • 300 гр. домашнього сиру;
  • 100 гр. твердого сиру;
  • 1 ст. л. соняшникової олії;
  • 2 яйця;
  • 10 гр. розпушувача;
  • 250 гр. борошна;
  • 0,5 ч. л. сухого часнику;
  • 2 ст. л. сушеного кропу;
  • дрібка солі.

Як приготувати:

  1. На середню тертку тремо твердий сир, додаємо його до домашнього. Також добавляємо яйця, сіль, сухий часник та кріп. Усе перемішуємо в однорідну масу.
  2. У суміш просіюємо борошно з розпушувачем. Масу робимо схожою на тісто, розкочуємо в пластину завтовшки 5-7 мм.
  3. Нарізаємо пластину на маленькі прямокутники та викладаємо їх на сковороду з олією. На помірному вогні обсмажуємо палички кілька хвилин.

Якщо при покупці сиру ви сумніваєтеся у його натуральності, є спосіб перевірити продукт. Це дуже легко і ви зможете зробити за лічені хвилини.

Теги:
#Рецепт #Сир #Сніданок