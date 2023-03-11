Справжній кисломолочний сир чи дешева "пальма": як відрізнити натуральний продукт

Один простий трюк допоможе дізнатися правду

На ринку зараз повно підробок. Фальсифікують чи не всі продукти харчування і насамперед — сир, адже він доволі дорогий та надзвичайно популярний продукт. Ми вже розповідали, як відрізнити натуральний твердий сир від підробки, тепер же розкажемо, як не купити "пальму" замість кисломолочного (мається на увазі продукт із рослинною олією).

Перевірити сир на натуральність насправді доволі просто. Це робиться за лічені хвилини, передає Ukr.Media.

Як перевірити кисломолочний сир

Вам знадобиться трохи окропу і миска. У будь-яку зручну посудину (краще — глибоку миску) наливаємо 1-1,5 склянки окропу. Тоді відламуємо невеликий шматочок сирної маси (приблизно чайну ложку) і поміщаємо її в окріп. Спостерігаємо за продуктом приблизно 2-3 хв. Результати:

якщо сир так і залишився цільною грудкою, а вода при цьому лише трохи замутилася від сироватки, то це — натуральний сир;

якщо ж він розсипався на дрібні грудки, а на поверхні води при цьому утворилася плівка чи явні олійні плями, то висновки невтішні — перед вами підробка.

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