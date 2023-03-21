С этой хитростью жареный лук никогда не подгорит: стоит добавить один продукт

Этот лайфхак знают шеф-повара и хозяйки

Золотистый, хрустящий, ароматный – обжаренный лук – это настоящая бомба ярких вкусов. Она не оставит равнодушным ни одного гурмана. Мировая кухня даже знает блюда на основе обжаренного лука, например, французский луковый суп. Однако без опыта очень сложно приготовить его так, чтобы он не подгорел, приобрел красивый цвет и идеальную консистенцию.

Ukr.Media рассказывает об одной маленькой хитрости, которую нужно сделать с луком перед жаркой, чтобы овощ стал золотистым и не подгорел. Она поможет без проблем добиться нужного результата.

Что сделать с луком

Лук будет иметь аппетитный внешний вид, умеренный хруст и интересный вкус, если вы обваляете нарезанные кусочки в муке. Порошка нужно совсем немного – три-четыре столовых ложки на килограмм продукта.

Нарезанный овощ нужно выложить в глубокую емкость с крышкой. Идеальный вариант для этого – кастрюля. Сверху положить муку, закрыть крышкой и хорошо потрясти. Так содержимое лучше перемешается. И уже полученную смесь можно жарить на раскаленном масле.

Обжаривать такой "мучнистый" лук можно на сильном огне: продукт точно не подгорит, зато будет иметь приятный золотистый цвет и вкусную корочку. А если ее добавить, например, в ароматный гороховый суп, то блюдо получится еще более наваристым и сытным.