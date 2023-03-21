Ученые удивили майонезом: магазинный соус может быть более полезным, чем домашний

Результаты ученых поражают

Будем откровенны, майонез – не самый полезный продукт. Многие вообще пытаются от него отказаться, заменяя не менее вкусными соусами, такими как "майонезный" соус на основе сметаны. Большое количество людей также делает майонез дома.

Но, оказывается, не все так однозначно, и магазинный соус может быть полезнее того, что вы приготовите собственноручно. Как заметили в Фактах. Здоровье, в Отчете по пищевым продуктам американские ученые рассказали, что в некоторых случаях домашний майонез связан с большим вредом, чем домашний.

Специалисты отмечают, что майонез — частый гость в нашем рационе, и многие делают его дома, потому что думают, что так полезнее. Майонез – это эмульсия масла, яичного желтка, кислой жидкости (например, лимонного сока или уксуса) и горчицы.

Но, как оказалось, полезным или вредным майонез делает, прежде всего, качество ингредиентов, а уже потом — количество сахара и соли, консервантов и усилителей вкуса. А домашний майонез связан с риском заражения сальмонеллезом. Ведь туда добавляют сырые желтки, в которых бактерия сальмонелла прекрасно живет.

По словам ученых, чтобы домашний майонез был безопасен, при приготовлении следует использовать только пастеризованные яйца или яичные продукты.

Или приготовить майонез, не используя яйца – это тоже реально, и такой соус в итоге будет не менее вкусным.