Лайфхак по уборке: одна пустая бутылка поможет навсегда навести порядок в холодильнике

Способ, что поможет максимально "расхламить" полки

Есть одна маленькая хитрость, которая поможет навести порядок в холодильнике. Особенно это будет актуально в послепраздничный период, когда в холодильнике собирается много недоеденных блюд. Устойчивый запах разной пищи — это еще полбеды, особенно если знать, как от него избавиться. Перед праздниками или встречами дома часто готовят всевозможные блюда, которые не всегда съедаются сразу. В результате в холодильнике возникает хаос.

Pixelinform рассказывает о маленькой хитрости, которой пользуются хохяйки, чтобы навести порядок. Требуется только 6-литровая пластиковая бутылка из-под воды и ножницы (или канцелярский нож).

Что делать с бутылкой?

В емкости следует осторожно отрезать дно и горлышко. Будем использовать центральную часть бутылки. Ее нужно разделить на 2-3 кольца в зависимости от требуемой высоты.

Затем выбирают несколько тарелок, диаметр которых будет чуть больше диаметра кольца. В посуду выкладывают остатки салата или других закусок, вокруг них размещают кольцо, а уже на него – ставить еще одну тарелку. Такие "пирамиды" можно строить в нескольких ярусах. Главное – следить за тем, чтобы блюдца не были перегружены.

Такая "башня" поможет организовать хранение пищи в холодильнике. Этот способ особенно пригодится после праздников, но его можно использовать и в обычное время. А еще есть простой способ предотвратить появление неприятных запахов от большого количества еды в холодильном шкафу.