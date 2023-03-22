Разбить, понюхать, посмотреть: полезные лайфхаки при выборе кофе
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Вы сможете выбрать качественный продукт
Кофе — это уникальный продукт, который подарит вам не только приятные ощущения во время питья, но и поможет слегка взбодриться. Напиток любят и пьют люди во всем мире. Одни заваривают в турке, другие предпочитают напиток из ближайшего кафе, а третьим нравится растворимый напиток.
К сожалению, некоторые изготовители добавляют примеси и ароматизаторы, чтобы выдать свой продукт за качественный. Как понять, качественный ли продукт перед вами, рассказывает Ukr.Media.
Как определить качество кофе в зернах
Признаки натурального кофе:
- большие зерна одинакового размера;
- насыщенный аромат без запаха кислинки или горечи;
- маслянистые следы на пальцах после трения о зерно;
- кусочки пленки в бороздке зерна;
- отсутствие коричневых следов на бумаге, где лежал кофе.
Опытные бариста рекомендуют лайфхак, как определить качество кофе в зернах. Возьмите несколько зерен и ударьте по ним чем-нибудь тяжелым. Если кофе натуральный, то зерна расколются на части. Искусственный продукт рассыпается в труху.
Как выбрать хороший растворимый кофе
Растворимый кофе считается более популярным среди обычных потребителей, чем молотые зерна. Его легче заваривать и стоит он обычно дешевле. Покупать его лучше в зип-упаковке – он защищает продукт от влаги и солнечных лучей.
Признаки качественного растворимого кофе:
- цвет должен быть равномерным коричневым без белых вкраплений;
- аромат яркий и насыщенный – никакого запаха хлеба или желудей.
Проверить качество молотого кофе можно следующим способом. Налейте в любую емкость холодную воду, бросьте ложку растворимого кофе и размешайте. Натуральный продукт полностью растворится, а некачественные просто осядут на дно посуды.
Телеграф рассказывал, как правильно заварить растворимый кофе. Нехитрые советы помогут вам улучшить вкус кофе.