Разбить, понюхать, посмотреть: полезные лайфхаки при выборе кофе

Вы сможете выбрать качественный продукт

Кофе — это уникальный продукт, который подарит вам не только приятные ощущения во время питья, но и поможет слегка взбодриться. Напиток любят и пьют люди во всем мире. Одни заваривают в турке, другие предпочитают напиток из ближайшего кафе, а третьим нравится растворимый напиток.

К сожалению, некоторые изготовители добавляют примеси и ароматизаторы, чтобы выдать свой продукт за качественный. Как понять, качественный ли продукт перед вами, рассказывает Ukr.Media.

Как определить качество кофе в зернах

Признаки натурального кофе:

большие зерна одинакового размера;

насыщенный аромат без запаха кислинки или горечи;

маслянистые следы на пальцах после трения о зерно;

кусочки пленки в бороздке зерна;

отсутствие коричневых следов на бумаге, где лежал кофе.

Опытные бариста рекомендуют лайфхак, как определить качество кофе в зернах. Возьмите несколько зерен и ударьте по ним чем-нибудь тяжелым. Если кофе натуральный, то зерна расколются на части. Искусственный продукт рассыпается в труху.

Как выбрать хороший растворимый кофе

Растворимый кофе считается более популярным среди обычных потребителей, чем молотые зерна. Его легче заваривать и стоит он обычно дешевле. Покупать его лучше в зип-упаковке – он защищает продукт от влаги и солнечных лучей.

Признаки качественного растворимого кофе:

цвет должен быть равномерным коричневым без белых вкраплений;

аромат яркий и насыщенный – никакого запаха хлеба или желудей.

Проверить качество молотого кофе можно следующим способом. Налейте в любую емкость холодную воду, бросьте ложку растворимого кофе и размешайте. Натуральный продукт полностью растворится, а некачественные просто осядут на дно посуды.

Телеграф рассказывал, как правильно заварить растворимый кофе. Нехитрые советы помогут вам улучшить вкус кофе.