Готовиться быстро, съедается еще быстрее: как сделать домашние пельмени еще вкуснее

С такими секретами пельменям прямая дорога на праздничный стол

Пельмени — одно из самых сытных блюд. Ученые доказали, что это блюдо можно спокойно есть, при этом не принося вред своему организму и фигуре. В них есть достаточное количество необходимых организму жиров, белков и углеводов.

Чтобы близкие ели пельмени с удовольствием и даже попросили добавки, необходимо прибегнуть к небольшим уловкам. Раскроем секреты вкусности этого блюда, а Рixelinform нам в этом поможет.

Как улучшить вкус пельменей

Основные лайфхаки "правильных" пельменей:

Мясо для фарша должно быть свежим. Лучше всего брать охлажденное, а не размороженное. Самый вкусный фарш выходит из смеси говядины и жирной свинины. Любителям курицы следует добавлять мякоть куриных бедер. Добавьте в фарш лук, очень много лука. Он должен составлять треть от общей массы фарша. Так вы сделаете пельмени более сочными. Важная хитрость при приготовлении фарша — сахар. На 4 стакана муки нужна 1 ч. л. сахарного песка. Такое же количество понадобится и на килограмм фарша. Это придаст неповторимые вкусовые нотки, а при обжаривании придаст котлетам красивую хрустящую корочку. Не добавляйте в пельмени чеснок. После заморозки у мяса появится неприятный привкус и испортит вкус пельменей.

Кроме того, улучшить вкус пельменей можно с помощью соусов. Телеграф поделился рецептами 4 необычных заправок.