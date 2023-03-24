Попрощайтесь с жиром и накипью: секрет чистых сковородок от английских хозяек

Вам понадобится только одно средство

Бывало ли такое, что помыл всю посуду, но тут на глаза попадается грязная сковорода? Долгое и частое ее использование оставило на посуде накипь и жир от мясных блюд.

Однако английские хозяйки придумали способ, как отмыть сковородку. Tutkatamka делится лайфхаком, как это сделать без химии, с помощью только чайного пакетика. Таким образом очистить посуду можно достаточно легко.

Как очистить сковороду от накипи и жира с помощью чайного пакетика

Для начала просто залейте сковороду горячей водой и опустите в нее чайный пакетик. Он может быть как новый, так и уже ранее использованный — в таком случае для лучшего эффекта их понадобиться несколько.

Оставьте чай мокнуть в сковороде минимум на 15 минут. Слишком долго держать его там тоже не следует — тогда придется отмывать еще налет от чая. Максимальное время – 30-40 минут.

По истечении данного времени извлеките чайный пакетик из сковороды. Вы увидите, что нагар и жир отслоились от стен кухонной утвари. Дело в том, что содержащиеся в чае дубильные вещества мягко очищают поверхность от жира и накипи. Химические же средства могут навредить посуде.

Ополосните сковороду под проточной водой и смойте остатки обыкновенной губкой. Наслаждайтесь чистотой вашей посуды.

Кстати, а вы знали, что чайный пакетик нельзя оставлять в чашке? "Телеграф" раскрывал секрет, что от этого может измениться.