Не все знают: зачем на самом деле колючая сторона у терки

Вас никогда не интересовало, что с ней делают?

Такой инструмент как терка есть на каждой кухне. Это незаменимая помощница в приготовлении едва ли не каждого второго блюда. Кстати, как и нож, ее можно легко подточить фольгой. Обычно она имеет четыре разных грани, и каждая призвана выполнять свою функцию.

С большой и мелкой теркой все понятно – они измельчают продукты соответственно на большие и маленькие полосочки. Плоская терка тоже не секрет – ею овощи и фрукты можно легко порезать на одинаковые слайсы.

Впрочем, одна из сторон для многих по-прежнему остается загадкой. Речь идет о самой острой и колючей терке. Не каждая хозяйка знает, для чего она нужна. Как пишет Pixelinform, ответ достаточно прост и может даже удивить.

Может показаться, что она предназначена для перетира в пюре фруктов или овощей. Но это не так – такая грань необходима для измельчения именно твердых продуктов. Это сыр, корица, мускатный орех и т.д. А еще ею можно превратить сухарики в панировку или снять цедру с цитрусовых.

Кстати, чтобы ваша терка сияла как новая, ее можно замочить в простом растворе. Он даже уберет следы ржавчины.