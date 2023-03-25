Только семечки и сахар: как приготовить козинаки, чтобы получились не хуже магазинных
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Грузинские сладости своими руками
Один из всеми любимых с детства десертов — козинаки. По классическому рецепту они готовятся они из мелко нарезанных обжаренных грецких орехов с растопленным медом.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить козинаки дома. Он немного изменил рецепт и у нас должен получиться отличный десерт из различных семечек. Вкусные сами по себе, в десерте они отлично дополнят друг друга. А все, что нужно от нас — это немного времени.
Как приготовить козинаки из семечек
Ингредиенты:
- 100 г семечек тыквы;
- 100 г семечек подсолнуха;
- 50 г семечек кунжута;
- 300 г сахара.
Способ приготовления:
- Семечки поджарьте на сухой сковороде в течение 7-10 минут на минимальном огне. Постоянно перемешивайте и следите, чтобы они не подгорели.
- В металлическую кастрюлю с толстым дном всыпьте сахар и поставьте его на минимальный огонь. Не перемешивайте сахар до полного растворения кристаллов.
- Как только сахар растопится и станет светло-коричневого цвета – добавьте семечки, хорошо перемешайте и выложите слоем около 2 сантиметров на промасленный пергамент. Оставьте застывать.
А в качестве полезного перекуса можно приготовить овсяные батончики. Дети с удовольствием возьмут их в школу.