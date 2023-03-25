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Только семечки и сахар: как приготовить козинаки, чтобы получились не хуже магазинных

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимые козинаки
Любимые козинаки. Фото скриншот Youtube

Грузинские сладости своими руками

Один из всеми любимых с детства десертов — козинаки. По классическому рецепту они готовятся они из мелко нарезанных обжаренных грецких орехов с растопленным медом.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить козинаки дома. Он немного изменил рецепт и у нас должен получиться отличный десерт из различных семечек. Вкусные сами по себе, в десерте они отлично дополнят друг друга. А все, что нужно от нас — это немного времени.

Как приготовить козинаки из семечек

Ингредиенты:

  • 100 г семечек тыквы;
  • 100 г семечек подсолнуха;
  • 50 г семечек кунжута;
  • 300 г сахара.

Способ приготовления:

  1. Семечки поджарьте на сухой сковороде в течение 7-10 минут на минимальном огне. Постоянно перемешивайте и следите, чтобы они не подгорели.
  2. В металлическую кастрюлю с толстым дном всыпьте сахар и поставьте его на минимальный огонь. Не перемешивайте сахар до полного растворения кристаллов.
  3. Как только сахар растопится и станет светло-коричневого цвета – добавьте семечки, хорошо перемешайте и выложите слоем около 2 сантиметров на промасленный пергамент. Оставьте застывать.

А в качестве полезного перекуса можно приготовить овсяные батончики. Дети с удовольствием возьмут их в школу.

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#Рецепт #Десерт #Евгений Клопотенко #Козинаки