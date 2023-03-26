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Лук или морковь: не все знают, что нужно жарить первым

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Не все знают, что класть первым
Не все знают, что класть первым. Фото OZON

Что класть первым на сковороду?

Обжаренный лук и морковь – неотъемлемая часть многих блюд. Этот набор составляет основу для зажарки почти для каждого супа или подливки. Более того, даже знаменитый рецепт борща с карасями, который так любил Шевченко, не обошелся без "сладкой парочки".

Это сочетание даже оказывает положительное влияние на цвет блюда. К нему можно добавлять все, что угодно – томаты, грибы, чеснок, сладкий перец, пастернак, специи и т.п., но в основе всегда морковь и лук.

Но до сих пор идут споры о том, что обжаривать первым лук или морковь, пишет NV. Одни считают, что сначала нужно класть лук, а кто-то логически доказывает, что морковь более твердая, поэтому сначала следует обжаривать нужно именно ее.

Как правильно?

Опытные повара считают, что первым обжаривается лук. Если сперва приготовить морковь, то у лука не будет золотистой корочки. А еще в процессе термической обработки морковь выделяет сок. Лишняя жидкость просто не даст луку пожариться. Как следствие этот овощ не раскроется в блюде в полной мере, не отдаст аромат и полезные свойства.

Итак, первым нужно жарить лук, а уж когда он покроется золотистой корочкой, можно выкладывать натертую морковь. Кстати, если у вас пригорает лук, попробуйте добавить к нему немного муки – это сведет пригорание к нулю и не повлияет на вкус готового блюда.

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#Рецепт #Лук #Лайфхак