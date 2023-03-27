Только хек и овощи: рецепт ароматного рыбного супа

Ароматный и сытный, готовится продуктов, которые есть под рукой

Хек считается диетическим продуктом. Он состоит по большей части из легкоусвояемого белка. Рыба помогает бороться с лишними килограммами, помогает избавиться от токсинов и поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Поэтому блюда с хека невероятно популярны.

Однако что же делать, если хочется разнообразия? Предлагаем попробовать рыбный супчик из хека по рецепту kuhari. Он невероятно легкий, поэтому в блюдо добавлено пшено для сытости.

Как приготовить легкий рыбный суп из хека

Ингредиенты:

хек – 1 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

картофель – 6 шт.;

пшено — 1/2 ст.;

укроп – 1/2 пучка;

соль, перец, масло растительное – по вкусу.

Способ приготовления:

Промываем хека под водой, обрезаем все плавнички, удаляем кости. Нарезаем рыбу кусочками, затем отвариваем в кипящей воде примерно 20 минут. Чистим и нарезаем кубиками картофель. Морковь нарезаем кружочками, а лук измельчаем. В готовый рыбный бульон добавляем картофель и часть моркови. Оставшуюся часть моркови и лук обжариваем на масле до золотистого цвета. Промываем крупу под водой. Добавляем крупу через 10 минут после картофеля. За 5 минут до готовности добавляем поджаренные лук и морковь, зелень. Настаиваем готовый суп 10 минут.

Кстати, если вы любите полезные супчики, можно попробовать чесночный. Он помогает поддержать иммунитет и облегчает похмельный синдром.