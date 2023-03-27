Только хек и овощи: рецепт ароматного рыбного супа
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Ароматный и сытный, готовится продуктов, которые есть под рукой
Хек считается диетическим продуктом. Он состоит по большей части из легкоусвояемого белка. Рыба помогает бороться с лишними килограммами, помогает избавиться от токсинов и поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Поэтому блюда с хека невероятно популярны.
Однако что же делать, если хочется разнообразия? Предлагаем попробовать рыбный супчик из хека по рецепту kuhari. Он невероятно легкий, поэтому в блюдо добавлено пшено для сытости.
Как приготовить легкий рыбный суп из хека
Ингредиенты:
- хек – 1 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- картофель – 6 шт.;
- пшено — 1/2 ст.;
- укроп – 1/2 пучка;
- соль, перец, масло растительное – по вкусу.
Способ приготовления:
- Промываем хека под водой, обрезаем все плавнички, удаляем кости. Нарезаем рыбу кусочками, затем отвариваем в кипящей воде примерно 20 минут.
- Чистим и нарезаем кубиками картофель.
- Морковь нарезаем кружочками, а лук измельчаем.
- В готовый рыбный бульон добавляем картофель и часть моркови. Оставшуюся часть моркови и лук обжариваем на масле до золотистого цвета.
- Промываем крупу под водой.
- Добавляем крупу через 10 минут после картофеля. За 5 минут до готовности добавляем поджаренные лук и морковь, зелень. Настаиваем готовый суп 10 минут.
Кстати, если вы любите полезные супчики, можно попробовать чесночный. Он помогает поддержать иммунитет и облегчает похмельный синдром.