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Только хек и овощи: рецепт ароматного рыбного супа

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Суп с хека
Суп с хека. Фото etnosoft.com.ua

Ароматный и сытный, готовится продуктов, которые есть под рукой

Хек считается диетическим продуктом. Он состоит по большей части из легкоусвояемого белка. Рыба помогает бороться с лишними килограммами, помогает избавиться от токсинов и поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Поэтому блюда с хека невероятно популярны.

Однако что же делать, если хочется разнообразия? Предлагаем попробовать рыбный супчик из хека по рецепту kuhari. Он невероятно легкий, поэтому в блюдо добавлено пшено для сытости.

Как приготовить легкий рыбный суп из хека

Ингредиенты:

  • хек – 1 шт.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • картофель – 6 шт.;
  • пшено — 1/2 ст.;
  • укроп – 1/2 пучка;
  • соль, перец, масло растительное – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Промываем хека под водой, обрезаем все плавнички, удаляем кости. Нарезаем рыбу кусочками, затем отвариваем в кипящей воде примерно 20 минут.
  2. Чистим и нарезаем кубиками картофель.
  3. Морковь нарезаем кружочками, а лук измельчаем.
  4. В готовый рыбный бульон добавляем картофель и часть моркови. Оставшуюся часть моркови и лук обжариваем на масле до золотистого цвета.
  5. Промываем крупу под водой.
  6. Добавляем крупу через 10 минут после картофеля. За 5 минут до готовности добавляем поджаренные лук и морковь, зелень. Настаиваем готовый суп 10 минут.

Кстати, если вы любите полезные супчики, можно попробовать чесночный. Он помогает поддержать иммунитет и облегчает похмельный синдром.

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