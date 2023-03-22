Филе хека с овощами и кускусом от шеф-повара: вкусный ужин за 10 минут

Как приготовить хек — рецепт от шеф-повара

Рыбу можно приготовить разными способами. Ее можно пожарить, а можно сделать весьма необычную закуску.

Сегодня мы попробуем приготовить в духовке хек с овощами и кускусом. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко утверждает, что это самый простой и полезный рецепт, ведь мы готовим рыбу сразу с гарниром. А рыбу можно взять любую.

Как приготовить филе хека с овощами и кускусом

Ингредиенты:

200 г филе хека (1 филе);

30 г кускуса;

2 томаты черри;

½ небольшой красной луковицы;

½ лимона;

1 щепотка семян фенхеля;

2 ст. л. оливкового или подсолнечного масла;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Запарьте в кастрюле 30 г кускуса — для этого влейте 60 мл кипятка, накройте крышкой и оставьте на 5 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов. Очистите половину небольшой луковицы, нарежьте тонкими полукольцами. Помойте 2 помидора черри и разрежьте на четыре части. Разогрейте сковороду, на 2 ст. л. оливкового масла обжарьте овощи до мягкости лука. Добавьте соль и перец по вкусу, щепотку семян фенхеля и выдавите четверть сок лимона. Переложите на сковороду кускус, перемешайте и снимите с плиты. Филе хека чуть-чуть присолите с обеих сторон. На пергамент выложите кускус с овощами, сверху выложите рыбу, заверните конвертом и перевяжите с двух сторон кулинарной нитью. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Аккуратно раскройте конверт и полейте рыбу соком четверти лимона. Подавайте рыбу прямо в раскрытом конверте из пергамента.

Сделать рыбные блюда еще вкуснее возможно! Для этого нужно знать всего один лайфхак.