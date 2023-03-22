Филе хека с овощами и кускусом от шеф-повара: вкусный ужин за 10 минут
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Как приготовить хек — рецепт от шеф-повара
Рыбу можно приготовить разными способами. Ее можно пожарить, а можно сделать весьма необычную закуску.
Сегодня мы попробуем приготовить в духовке хек с овощами и кускусом. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко утверждает, что это самый простой и полезный рецепт, ведь мы готовим рыбу сразу с гарниром. А рыбу можно взять любую.
Как приготовить филе хека с овощами и кускусом
Ингредиенты:
- 200 г филе хека (1 филе);
- 30 г кускуса;
- 2 томаты черри;
- ½ небольшой красной луковицы;
- ½ лимона;
- 1 щепотка семян фенхеля;
- 2 ст. л. оливкового или подсолнечного масла;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Запарьте в кастрюле 30 г кускуса — для этого влейте 60 мл кипятка, накройте крышкой и оставьте на 5 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Очистите половину небольшой луковицы, нарежьте тонкими полукольцами. Помойте 2 помидора черри и разрежьте на четыре части. Разогрейте сковороду, на 2 ст. л. оливкового масла обжарьте овощи до мягкости лука.
- Добавьте соль и перец по вкусу, щепотку семян фенхеля и выдавите четверть сок лимона. Переложите на сковороду кускус, перемешайте и снимите с плиты.
- Филе хека чуть-чуть присолите с обеих сторон. На пергамент выложите кускус с овощами, сверху выложите рыбу, заверните конвертом и перевяжите с двух сторон кулинарной нитью. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
- Аккуратно раскройте конверт и полейте рыбу соком четверти лимона. Подавайте рыбу прямо в раскрытом конверте из пергамента.
Сделать рыбные блюда еще вкуснее возможно! Для этого нужно знать всего один лайфхак.