Сделайте так - и котлеты будут невкусными: главные ошибки, которые допускают хозяйки

Помним о них, когда готовим любимое блюдо

Котлеты — невероятно популярное блюдо. Их можно подавать к гарниру, а можно пожарить в тесте.

Блюдо кажется простым в приготовлении, однако иногда даже у опытной хозяйки вместо мягких и сочных котлет получаются не совсем аппетитные биточки. Вместе с Рrostoway расскажем, как этого избежать.

Основные ошибки при приготовлении котлет

Большое количество яиц в фарше.

Яйца выполняют роль так называемого кулинарного клея. Однако этот продукт часто может стать причиной жесткости готового блюда.

Сейчас есть масса альтернативных вариантов, чем можно заменить яйца. Если вы не готовы к таким экспериментам — ограничьтесь одним. Большое количество яиц негативно повлияет на качество котлет.

Фарш не "отдохнул".

Распространенная ошибка даже у опытных хозяек — отправлять котлеты на сковородку сразу после приготовления фарша. Но ведь один — два часа в холодильнике перед приготовлением — залог их правильной формы и мягкости.

Наличие в фарше только мяса.

Если вы считаете, что вкус котлет станет гораздо благороднее и лучше при отсутствии "лишних" ингредиентов, то это ошибка. Добавки можно выбрать на свое усмотрение — кабачки или картофель, рис или манная крупа, но запомните: вкусные котлеты — не только из мяса.

Большое количество продуктов.

Этот пункт является прямой противоположностью предыдущему. Действительно, котлеты проигрывают как при отсутствии некоторых ингредиентов, так и при их избытке.

Не стоит добавлять множество специй и овощей, иначе вкус котлет получится странным.

Термическая обработка.

Опытные хозяйки сначала обжаривают котлеты на раскаленной сковороде с двух сторон до появления корочки. Затем тушат их или же запекают в духовке. Однако такой способ приготовления испортит текстуру готового блюда.

Кстати, "помочь" фаршу стать более сочным поможет один ингредиент. Готовьте с наслаждением!