Удаляем скорлупу за два удара: как быстро расколоть и почистить грецкие орехи

Если орехокола нет под рукой

Орехи — очень полезный продукт. Плоды богаты клетчаткой, витаминами и минералами, включая кальций, фолиевую кислоту, калий, магний. Они улучшают внешний вид и омолаживают, улучшают работу мозга, а регулярное потребление орехов успокаивает нервную систему, укрепляет костную ткань, снижает риск развития депрессии и улучшает здоровье.

Конечно же, орехи занимают достойное место на кухне. Но чтобы наколоть большое количество грецких орехов, нужно запастись терпением и временем. Ukr.media поделился простым способом, как быстро колоть и чистить грецкие орехи без орехокола с минимумом времени и энергии.

Как быстро расколоть грецкие орехи

Для этого орех нужно уложить на идеально ровную и устойчивую поверхность. Первый легкий удар молотком нужно совершить по цельной скорлупе, а не там, где есть трещина. Второй и последний легкий удар должен попасть на "носик" орешка.

После этих двух легких ударов молотком орех либо сам раскалывается, либо скорлупа просто улетает. И почистить его не составит труда! Намного проще наколоть сразу несколько орехов, а потом сразу очищать их от скорлупы.

Из наколотых таким образом орехов можно приготовить оригинальный десерт — вкуснейший чернослив с орехами в вине.