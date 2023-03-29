Отпугнет муравьев и комаров: этот овощ полезен не только в еде

Попробуйте использовать лук таким образом, и он станет просто незаменимым

Лук по праву заслужил статус суперпродукта. Это неотъемлемый ингредиент многих блюд, да и хрустящие цыбулинки из него выходят невероятными.

Можно ли еще как-то использовать этот продукт? Оказывается, он активно используется вне блюд. Ukr.Media. делится лайфхаками, где еще может пригодиться лук.

Как можно использовать лук в быту

С помощью овоща можно очистить гриль Это лучше всего делать, пока металл горячий. Наколите половину луковицы лук на вилку и потрите ею решетку. Луковый сок не только очистит и продезинфицирует металл, но и улучшит вкус продуктов, которые впоследствии будете готовить на гриле.

Лук помогает устранить посторонние запахи – например, впитать неприятный густой запах от краски. Нарежьте луковицу на четыре части, поместите ее в глубокую емкость с водой и оставьте в комнате со свежевыкрашенными стенами на ночь. Утром проветрите помещение. Вместе с запахом лука уйдут и другие неприятные запахи.

Комары просто не переносят запах лука. Потрите половиной луковицы кожу на руках и ногах – и комары будут держаться от вас подальше. Правда, люди тоже.

Кстати, муравьи тоже не любят лук. Поэтому в места их скопления положите емкость с нарезанным луком. Муравьи ее просто не выносят!

Защитит авокадо от порчи. Чтобы продлить жизнь продукту, положите в контейнер из авокадо половину очищенной луковицы. Овощ поможет замедлить процесс окисления и авокадо останется свежим и на следующий день.

Лук очистит нож от ржавчины. Порежьте ржавым ножом целую неочищенную луковицу. Всего несколько движений – и от пятен не останется и следа.

Лук защищает стекло машины ото льда. Чтобы лобовое стекло автомобиля утром не покрылось льдом, натрите с вечера половиной луковицы.

А лучшее средство для полировки металла – луковый сок. Измельчите несколько кусочков лука в блендере и разбавьте полученную кашицу водой. Смочите луковым раствором мягкую тряпочку и натрите ею металлические поверхности, а после этого отполируйте их сухой чистой тканью.

Кстати, если хотите нарезать лук без слез, жуйте во время процесса жевательную резинку. Помогает!

Кстати, "Телеграф"ранее рассказывал, как жарить лук, чтобы он не подгорел.