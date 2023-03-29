Готовимся к Пасхе 2023: полезные советы, как выбрать, сварить и покрасить яйца

Секреты правильной подготовки яиц к празднику

Потихоньку начинаем настраиваться на Пасху: убираем в квартире, выбираем лучший рецепт выпечки. Скоро придет время покупать яйца на крашанки.

Оказывается, выбрать яйца — целое искусство: нам могут подвернуться старые или что еще хуже — с сальмонеллой. Вместе со Smachno осваиваем "яичную" науку.

Как правильно выбрать яйца

Выбирая яйца, помните о хитростях:

в магазине выбирайте яйца в фирменной упаковке проверенного бренда со штампом завода, а на рынке спрашивайте у продавца заключение лабораторного анализа;

обращайте внимание на маркировку. Буква Д – это диетическое яйцо, оно самое свежее, ему не больше семи дней, а С – столовое, ему до 25 дней;

выбирайте матовые яйца – если скорлупа блестит, яйцо несвежее;

просвечивайте яйца на свете: выбирайте только те, где нет микротрещин;

чем больше на яйце трещин, тем больше вероятность, что оно заражено сальмонеллой — она не находится в яйце сначала, а попадает туда из скорлупы;

принюхивайтесь: у свежих яиц запаха нет.

Секреты правильного хранения яиц:

яйца нужно хранить в холодильнике, на полке у морозильника – она самая холодная;

не оставляйте яйца в дверце холодильника. Мы постоянно открываем холодильник, температура на полках меняется, а яйца впитывают посторонние запахи;

если в холодильнике нет места для яиц, храните их в подвале или темном прохладном месте. Но для такого хранениях их нужно натереть растительным маслом, пересыпать солью, песком или соломой;

яйца лучше хранить в закрытом лотке, острым концом вниз — так углекислый газ в тупом конце яйца не поднимется через все яйцо и не испортит его раньше времени.

Лайфхаки для правильной варки яиц:

подержите их несколько минут в комнатной температуре — попав в холодную воду, они не потрескаются;

лучше класть яйца в холодную воду, постепенно подогревая ее, а не заливать кипятком;

если после покупки вы заметили микротрещины и не хотите, чтобы яйцо вытекло при варке, смажьте его лимонным соком, а в холодную воду перед варкой добавьте чайную ложку соли;

если сомневаетесь в качестве яиц, опустите их перед приготовлением в раствор соды – она уничтожит сальмонеллу;

мыть яйца нужно непосредственно перед приготовлением, иначе они пропадут. Проверить продукт на свежесть легко — просо опустите в воду. Свежие опустятся на дно, а тухлые – всплывают.

Как правильно красить яйца:

для пасхальных яиц берите только свежие яйца – у старых под скорлупой оболочка отстала больше, поэтому они могут треснуть на любом этапе окрашивания;

коричневые яйца можно покрасить в темные цвета — на качество яиц их цвет не влияет;

красьте маленькие яйца – они крепче. Лучше, чтобы им было от 6 до 15 дней. Чтобы яйца хорошо чистились после покраски, после варки и перед покраской опустите их в холодную воду.

Кстати, разбитое яйцо тоже можно сварить. С помощью двух нехитрых трюков можно спасти продукт.