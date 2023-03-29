Укр

Готовимся к Пасхе 2023: полезные советы, как выбрать, сварить и покрасить яйца

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Нет яйцам с сальмонеллой Новость обновлена 29 марта 2023, 19:49
Нет яйцам с сальмонеллой. Фото Freepik

Секреты правильной подготовки яиц к празднику

Потихоньку начинаем настраиваться на Пасху: убираем в квартире, выбираем лучший рецепт выпечки. Скоро придет время покупать яйца на крашанки.

Оказывается, выбрать яйца — целое искусство: нам могут подвернуться старые или что еще хуже — с сальмонеллой. Вместе со Smachno осваиваем "яичную" науку.

Как правильно выбрать яйца

Выбирая яйца, помните о хитростях:

  • в магазине выбирайте яйца в фирменной упаковке проверенного бренда со штампом завода, а на рынке спрашивайте у продавца заключение лабораторного анализа;
  • обращайте внимание на маркировку. Буква Д – это диетическое яйцо, оно самое свежее, ему не больше семи дней, а С – столовое, ему до 25 дней;
  • выбирайте матовые яйца – если скорлупа блестит, яйцо несвежее;
  • просвечивайте яйца на свете: выбирайте только те, где нет микротрещин;
  • чем больше на яйце трещин, тем больше вероятность, что оно заражено сальмонеллой — она не находится в яйце сначала, а попадает туда из скорлупы;
  • принюхивайтесь: у свежих яиц запаха нет.

Секреты правильного хранения яиц:

  • яйца нужно хранить в холодильнике, на полке у морозильника – она самая холодная;
  • не оставляйте яйца в дверце холодильника. Мы постоянно открываем холодильник, температура на полках меняется, а яйца впитывают посторонние запахи;
  • если в холодильнике нет места для яиц, храните их в подвале или темном прохладном месте. Но для такого хранениях их нужно натереть растительным маслом, пересыпать солью, песком или соломой;
  • яйца лучше хранить в закрытом лотке, острым концом вниз — так углекислый газ в тупом конце яйца не поднимется через все яйцо и не испортит его раньше времени.

Лайфхаки для правильной варки яиц:

  • подержите их несколько минут в комнатной температуре — попав в холодную воду, они не потрескаются;
  • лучше класть яйца в холодную воду, постепенно подогревая ее, а не заливать кипятком;
  • если после покупки вы заметили микротрещины и не хотите, чтобы яйцо вытекло при варке, смажьте его лимонным соком, а в холодную воду перед варкой добавьте чайную ложку соли;
  • если сомневаетесь в качестве яиц, опустите их перед приготовлением в раствор соды – она уничтожит сальмонеллу;
  • мыть яйца нужно непосредственно перед приготовлением, иначе они пропадут. Проверить продукт на свежесть легко — просо опустите в воду. Свежие опустятся на дно, а тухлые – всплывают.

Как правильно красить яйца:

  • для пасхальных яиц берите только свежие яйца – у старых под скорлупой оболочка отстала больше, поэтому они могут треснуть на любом этапе окрашивания;
  • коричневые яйца можно покрасить в темные цвета — на качество яиц их цвет не влияет;
  • красьте маленькие яйца – они крепче. Лучше, чтобы им было от 6 до 15 дней. Чтобы яйца хорошо чистились после покраски, после варки и перед покраской опустите их в холодную воду.

Кстати, разбитое яйцо тоже можно сварить. С помощью двух нехитрых трюков можно спасти продукт.

Теги:
#Яйцо #Христианская Пасха #Лайфхак