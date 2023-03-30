Зеленка решает все: как покрасить яйца с мраморным эффектом
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Всего пару ингредиентов — и каков результат
Пасха — это главный христианский праздник. Одним из его главных атрибутов являются крашеные яйца. Они символизируют наступление весны и зарождение новой жизни. Раскрашивать яйца на Паску в разные цвета — давняя традиция.
Сегодня попробуем покрасить яйца в невероятно красивый мраморный цвет. Кuhari.com.ua поделились простым, но необычным лайфхаком, как с минимумом усилий и финансовых затрат сделать невероятно красивые крашанки. Такие яйца будут невероятным украшением вашей праздничной корзины.
Как покрасить яйца в мраморный цвет
Что для этого нужно:
- шелуха 2-3 луковиц, желательно разных цветов;
- 6-7 яиц;
- 1 баночка зеленки;
- 1 ст. ложка соли.
Способ превращения обычных яиц в драгоценные:
- Берем марлю, нарезаем ее на квадраты примерно в 15 см в обе стороны. Квадратов должно быть столько же, сколько и яиц. Каждое яйцо необходимо намочить, обвалять в измельченной шелухе и положить на кусок марли.
- Края марли необходимо завернуть так, чтобы яйца оказались как бы в мешочке с луковой шелухой.
- В воду необходимо добавить соль и вылить зеленку, после положить наши мешочки с яйцами. Вода должна немного покрывать яйца. Доводим до кипения и варим еще 7-8 минут.
- После заливаем холодной водой, достаем из марли и протираем растительным маслом. Наши мраморные яйца готовы.
Если вы не хотите красить яйца химическими красителями, это можно сделать натуральными. "Телеграф" рассказывает, как покрасить яйца дома без грамма химии.