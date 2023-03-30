Зеленка решает все: как покрасить яйца с мраморным эффектом

Всего пару ингредиентов — и каков результат

Пасха — это главный христианский праздник. Одним из его главных атрибутов являются крашеные яйца. Они символизируют наступление весны и зарождение новой жизни. Раскрашивать яйца на Паску в разные цвета — давняя традиция.

Сегодня попробуем покрасить яйца в невероятно красивый мраморный цвет. Кuhari.com.ua поделились простым, но необычным лайфхаком, как с минимумом усилий и финансовых затрат сделать невероятно красивые крашанки. Такие яйца будут невероятным украшением вашей праздничной корзины.

Как покрасить яйца в мраморный цвет

Что для этого нужно:

шелуха 2-3 луковиц, желательно разных цветов;

6-7 яиц;

1 баночка зеленки;

1 ст. ложка соли.

Способ превращения обычных яиц в драгоценные:

Берем марлю, нарезаем ее на квадраты примерно в 15 см в обе стороны. Квадратов должно быть столько же, сколько и яиц. Каждое яйцо необходимо намочить, обвалять в измельченной шелухе и положить на кусок марли.

Края марли необходимо завернуть так, чтобы яйца оказались как бы в мешочке с луковой шелухой.

В воду необходимо добавить соль и вылить зеленку, после положить наши мешочки с яйцами. Вода должна немного покрывать яйца. Доводим до кипения и варим еще 7-8 минут.

После заливаем холодной водой, достаем из марли и протираем растительным маслом. Наши мраморные яйца готовы.

Если вы не хотите красить яйца химическими красителями, это можно сделать натуральными. "Телеграф" рассказывает, как покрасить яйца дома без грамма химии.