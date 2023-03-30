Как правильно хранить кофе, чтобы долго наслаждаться ароматом: простые лайфхаки опытных гурманов

Придерживайтесь их — и наслаждайтесь напитком долгое время

Кофе – это один из наиболее распространенных напитков в мире. Его вкусов, ароматов и сортов существует множество, и его можно приготовить разными способами.

Чтобы сохранить вкус и аромат напитка на долго время, необходимо правильно хранить кофе. С основными правилами разберемся вместе с Ukr.Media.

Секреты правильного хранения кофе

Масло и кислород в составе кофе при контакте с воздухом ухудшают качество напитка. Свет провоцирует потерю аромата и вкуса, влага и посторонние запахи могут изменить ее вкус. Поэтому основное правило при хранении кофе — предотвратить его "общение" со светом, воздухом и влажностью.

Кофе лучше хранить в специальном контейнере. Лучше всего использовать емкости с герметичной крышкой, которая защитит кофе от контакта со светом и влагой. Стеклянные или керамические банки также подходят, но также герметичные. Обязательное условие контейнера — чтобы он был чистым и сухим.

Хранить кофе необходимо в прохладном и темном месте — это может быть шкаф или полка. Не следует хранить кофе в холодильнике или морозильной камере, потому что это может повлиять на его влажность и вкус. Кофе нельзя хранить вблизи продуктов с сильным запахом, например, около чеснока или лука — рискуете пить напиток с чесночным или луковым вкусом.

Молотый кофе лучше всего хранить в герметичном контейнере и не готовить его заранее. Контакт с воздухом и светом быстро ухудшает качество молотого кофе. Чтобы сохранить ее вкус и аромат как можно дольше, лучше молоть кофе только непосредственно перед приготовлением.

При выборе кофе также следует обращать внимание на некоторые нюансы. В противном случае рискуете купить некачественный.