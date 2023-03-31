Эти овощи вы точно мыли неправильно: как правильно очистить продукты от микробов

И мы даже не догадывались об этих нюансах!

Многие не придают значения правильному мытью фруктов и овощей — ополоснул, и хорошо. Иногда этого может быть недостаточно, чтобы избавить от грязи, пыли и микробов наши продукты.

Есть ли способы, которые точно помогут нам избавиться от паразитов? С помощью Ukr.Media мы разберемся, как правильно сделать наши продукты чистыми и съедобными.

Как правильно мыть продукты

На зелени полно паразитов, способных навредить желудку и кишечнику. Они могут стать причиной кожных высыпаний, привести к неприятным ощущениям и дискомфорту в мышцах. Чаще паразиты прячутся между зелеными листьями, поэтому перед употреблением петрушки, укропа и других трав необходимо их замочить в воде на 15 минут. Лучше сделать такую процедуру дважды.

Капуста бывает разных сортов, но независимо от этого, ее необходимо тщательно промывать под водой. Цветную капусту обязательно разбирать на соцветия и отдельно ополаскивать каждое. Также моется и броколли.

Острый перец. Это растение вообще моется в перчатках. Дело в том, что при мытье перец выделяет жгучее вещество — алкалоид капсаицин. Чтобы обезопасить себя и не получить ожог, используйте перчатки и мойте перец аккуратно.

Картофель моется под обыкновенной проточной водой. Хотя и здесь не без нюансов. Рекомендуем сначала корнеплоды очистить от земли и поместить в теплую воду на 10 минут. Таким образом мы избавимся от кишечной палочки, которая может находиться на кожуре. Через указанное время достаньте картофель и потрите по ней чистой губкой или щеткой. Уже после этих процедур прополощите ее под водой и используйте в пищу.

Бананы. Самое большое заблуждение, что их не надо мыть - шкурку же мы просто снимаем перед употреблением. Но ведь на ней тоже живут паразиты, которые могут попасть на сам плод. Поэтому обязательно банановую кожуру тщательно мойте с мылом.

Яблоки. Эти фрукты обязательно тщательно мыть, но необходимо делать это правильно. Добавьте в воду немного соды и положите туда яблоки на 15 минут. Через некоторое время хорошо протрите их под водой, и только тогда кушайте.

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