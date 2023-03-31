Крашанки, драпанки, крапанки, писанки: разбираемся в видах пасхальных яиц

К празднованию Пасхи подходим основательно

Одним из всеми любимых весенних праздников является Пасха. С ним связано много традиций и обычаев, но подготовка пасок и крашанок — безусловно, основные.

Крашенка, писанка — это не просто расписное яйцо, а традиция, которая существует еще со времен зарождения христианской веры. С помощью Smak.ua попробуем понять, как принято расписывать яйца и чем же крашанки отличаются от крапанок.

Какие существуют виды пасхальных яиц

Крашенки

Крашенки — это слово произошло от слова красить. Для придания цвета используются луковая шелуха, кофе, чай, черника или смородина, свекла или морковь, кора дуба или листья березы. А вот если захотелось зеленых крашенок — берите зелень крапивы или шпината.

Чаще всего яйца красят в луковой шелухе — это натуральный и абсолютно безвредный краситель. Тогда у нас получатся яйца цвета меди или бронзы.

Конечно, по желанию можно использовать химические или пищевые красители. С их помощью можно сделать яйца абсолютно любого цвета.

Драпанки

Драпанки. Яйца для их изготовления сначала варят, затем красят в какой-нибудь цвет потемнее и сушат. После на скорлупу острым предметом — толстой иглой, ножом, ножницами, шилом — наносят узор. Для того чтобы сделать драпанки, лучше всего брать яйца коричневого оттенка — скорлупа у таких яиц прочнее, чем у белых.

Крапанки

Яйца-крапанки получили свое название от украинского слова "крапать", то есть покрывать каплями. Такие яйца сначала красят в какой-либо один цвет, затем, когда оно высохнет и остынет, на него наносят капли горячего воска. Когда воск остывает, яйцо опускают в раствор другого цвета. После высыхания краски яйцо опускают в горячую воду. Воск тает, и выходит очень оригинальное яйцо в крапинку.

Писанки — это расписанные вручную яйца. Для рисунка писанки часто используют элементы растительного и животного мира, геометрические фигуры и орнаменты, которые имели свое особое значение. Для каждой области Украины характерен свой орнамент и цвет. После росписи яйца помещались в специальные колбочки, которые опускали в горячую воду или подносили к огню. Воск плавился и появлялась писанка. Чтобы орнамент сиял, его смазывали жиром.

Кстати, "Телеграф" уже рассказывал, как покрасить яйца натуральными красителями. Все, что нужно, есть под рукой.