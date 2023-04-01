Секрет опытных хозяек: как уберечь открытую томатную пасту от плесени

На самом деле все очень просто

Томатная паста – интересный ингредиент для многих блюд. Без нее не обходится большинство супов, например солянка и добрая половина соусов.

Открыв томатную пасту и используя какую-то ее часть, мы кладем ее в холодильник, рассчитывая, что она там сохранится. Но проходит совсем немного времени, и мы замечаем, что внутри стеклянной банки появились следы плесени. Как этого не допустить?

ProstoWay рассказывает об очень древнем проверенном способе. Он состоит в том, что крышку, которой закрыта банка томата, следует смазать горчицей. Если вы так поступите, никакой плесени не будет. И на вкус пасты это, конечно, не повлияет, ведь горчица даже не будет контактировать с продуктом.

Также можно сразу после открытия банки расфасовать пасту в маленькие емкости, например, в пластиковые стаканчики, или зип-пакеты, и заморозить. Это очень удобно, ведь паста будет готова к использованию, если положить в одну емкость столько, сколько в среднем нужно для блюда. К примеру, вы точно знаете, сколько продукта нужно для приготовления рыбы в томатном соусе, поэтому, когда выпадает случай, просто размораживаете кусочек именно такого размера. Остальные могут храниться в морозильной камере чуть ли не вечность.