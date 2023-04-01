Делайте так - и оладьи всегда будут пышными

Всего пару маленьких хитростей — и на столе невероятная выпечка

Оладьи — одно из самых популярных блюд. Сладкие или соленые, они неизменный "гость" едва ли не в каждом доме.

Чтобы оладьи получались пышными, необходимо, чтобы тесто не растекалось по сковороде. Это требует определенной сноровки и знаний, которыми с нами делится Рixelinform. Благодаря им оладьи у вас получатся аппетитными уже с первого раза.

Нюансы пышных оладий

Сода и уксус. Дело в том, что многие рецепты предлагают готовить оладьи на молоке и соде. Но для того чтобы в тесте образовалось много пузырьков, которые и дают в результате великолепие, нужно взаимодействие соды и кислоты, а в молоке кислоты нет.

Чтобы оладьи получились пышными, нужно в качестве основы брать кефир или сыворотку. И чем они кислее, тем активнее и быстрее происходит реакция.

Если же в рецепте нет кислоты, соду необходимо погасить уксусом. Для этого нужно насыпать соду в столовую ложку, разместить ее над миской с тестом и вылить на нее немного уксуса таким образом, чтобы шипящая масса стекла в миску. Тесто перемешайте, распределяя соду по всей емкости.

Тепло. Когда все ингредиенты комнатной температуры или теплее, реакция соды с кислотой происходит быстрее и активнее. Если кефир, сыворотка или молоко находились в холодильнике, нужно предварительно подогреть теплое состояние. Однако с кефиром нужно быть осторожным — он может свернуться при сильном нагревании.

Оладьи в процессе жарки старайтесь не трогать — будут испаряться пузырьки, о которых мы уже упоминали. Если вы уже жарили оладьи или блины, то знаете, что пышность получается в начале выпечки. Дело в том, что углекислый газ, производимый содой и кислотой, со временем улетучивается, а перемешивание только ускоряет этот процесс.

Яйца делают тесто более упругим и жестким. Оладьи неплохо получаются и без яиц, если за основу взять кефир или сыворотку. Такое блюдо получается гораздо пышнее и нежнее, чем с яйцами.

Кстати, чтобы разнообразить меню, можно побаловать своих близких хрустящими картофельными оладьями Но есть один недостаток — их очень быстро съедят.